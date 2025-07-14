Новини Ігри 14.07.2025 comment views icon

Власник Switch 2 отримав бан від Nintendo за гру із «вживаними картриджами» з першої консолі

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Власник Switch 2 отримав бан від Nintendo за гру із «вживаними картриджами» з першої консолі
Reddit / Nintendo Switch 2

Nintendo встигла прославитися щедрими та різноманітними банами Switch 2 — маємо новий приклад перетворення дорогої консолі в «цеглину». Хоча цього разу історія не настільки сумна.

Користувач Reddit під ніком dmanthey придбав чотири вживані ігри для Switch 1 просто на Facebook Marketplace. Він вставив їх всередину Switch 2, оновив до останніх версій, а вже наступного дня отримав «кешбек» у вигляді блокування онлайн-сервісів. Разом із забороною зникла можливість навіть завантажити куплені раніше ігри, оскільки доступ до інтернету перерізано.

Причиною бана Nintendo назвала «використання піратських ігор». Пояснення: Switch автоматично перевіряє унікальні ідентифікатори картриджів. Якщо одна й та сама гра одночасно зʼявляється на двох різних пристроях — наприклад, якщо хтось скопіював її на сторонню microSD через MiG Flash, — консоль автоматично блокується.

Втім, dmanthey вдалося вийти «сухим з води», що радше виняток з правила. Він звернувся до служби підтримки Nintendo, показав фото картриджів і скріни з Marketplace. Йому вдалося довести, що він придбав ігри добросовісно, а компанія не проігнорувала звернення. У результаті йому вдалося відновити доступ консолі до онлайн-сервісів, але він все одно втратив кошти на картриджах. Хоча може йому пощастить повернути і гроші назад.

Для фанатів і хейтерів не новина, що Nintendo стала ще жорстокішою до піратства. Схожа політика була на першій Switch, але Switch 2 довела ситуацію до абсурду. Оновлена політика Nintendo поставила гравця в незручне становище, де невдалий крок призводить до перманентного бану. На жаль, неможливо безпечно перевірити, чи придбаний б/у картридж не призведе до бану. Наприклад, один з користувачів розповідав, як офіційно придбав консоль і код на гру — але його «викинули» з Nintendo-родини.

Додаткова проблема в тому, що нова консоль підтримує зворотну сумісність зі старими іграми, а ринок вживаних картриджів активно живе. Хоча можливо зараз Nintendo залякає свою аудиторію, щоб вони купували лише нове та без економії для себе. Добре, що dmanthey купив картридж на Facebook Marketplace, але якщо це буде маркетплейс на кшталт Olx, то і гроші, і консоль можна вважати «викинутими на вітер».

Принаймні, Nintendo готова скасовувати такі блокування, якщо користувач доведе свою правоту. Але після цього спокійно грати в ті ж самі картриджі не вийде. Що потім робити з ними? Викидувати? Продати комусь іншому, не сказавши про «нюанс»? Питання риторичне. До речі, окремо радимо не ставити нікнейми за прикладом трешових в Steam, бо і за них компанія перманентно банила Switch 2.

Джерело: Toms Hardware

Популярні новини

Фальшивий Microsoft — міжнародний кол-центр працював під софтверного гіганта
Новий «Світ Юрського періоду» зробив Скарлет Йоханссон найкасовішою акторкою Голлівуду
Дві NVIDIA RTX 3090 за $650, замість 3080 — комусь на eBay пощастило на +$1000
Call of Duty: WW2 прибрали з Game Pass через хакерів, які зламували ПК і тролили гравців гей-контентом
Нове доповнення The Sims 4 спричинило спалах непорочних зачать та вагітностей у грі
П’ятничний чат ITC: геймер без комп’ютера, керамічна «революція» та хмара проти даних
Електричний струм покращує математичні здібності — сміливий експеримент в Оксфорді
Том Голланд: «Людина-павук 4» поверне Marvel до «старої школи кіно» зі зйомками у реальних місцях і практичними ефектами
Ультразвук допомагає виявити дефекти Li-ion-батареї до того, як вона вибухне
Джеймс Бонд для зумерів: зірка «Людини-павука» претендує на роль агента 007
ШІ проаналізував 100 000 галактик та уточнив п’ять космологічних параметрів
Новий корейський NPU пришвидшує ШІ на 60% та заощаджує 44% енергії
Зірку «Гри в кальмара» посадили на жорстку 14-місячну дієту — він скинув 10 кг, аби виглядати «мучеником» у фіналі
Перший геймплей Resident Evil 9 — агентка Грейс досліджує Раккун-Сіті через 30 років після удару
24 світові рекорди: електрогіперкар Rimac Nevera R за €2,3 млн демонструє потенціал EV
Смартфони Sony Xperia йдуть з Європи — але не всі
Найбагатша людина Індії хоче перетворити кожен телевізор на ПК
Краще надихатися пилу з Місяця, ніж брудного повітря з Землі, — вчені
Представлений OnePlus Nord CE5 — 7100 мА•год, AMOLED 120 Гц за ціною від €299
Бос IO скоротив витрати на Hitman 3 уп’ятеро через один хитрий прийом. До чого тут туалети?
Хакери вкрали у криптобіржі GMX $40 млн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати