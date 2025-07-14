Власник Switch 2 отримав бан від Nintendo за гру із «вживаними картриджами» з першої консолі

Reddit / Nintendo Switch 2

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Nintendo встигла прославитися щедрими та різноманітними банами Switch 2 — маємо новий приклад перетворення дорогої консолі в «цеглину». Хоча цього разу історія не настільки сумна.

Користувач Reddit під ніком dmanthey придбав чотири вживані ігри для Switch 1 просто на Facebook Marketplace. Він вставив їх всередину Switch 2, оновив до останніх версій, а вже наступного дня отримав «кешбек» у вигляді блокування онлайн-сервісів. Разом із забороною зникла можливість навіть завантажити куплені раніше ігри, оскільки доступ до інтернету перерізано.

Причиною бана Nintendo назвала «використання піратських ігор». Пояснення: Switch автоматично перевіряє унікальні ідентифікатори картриджів. Якщо одна й та сама гра одночасно зʼявляється на двох різних пристроях — наприклад, якщо хтось скопіював її на сторонню microSD через MiG Flash, — консоль автоматично блокується.

Втім, dmanthey вдалося вийти «сухим з води», що радше виняток з правила. Він звернувся до служби підтримки Nintendo, показав фото картриджів і скріни з Marketplace. Йому вдалося довести, що він придбав ігри добросовісно, а компанія не проігнорувала звернення. У результаті йому вдалося відновити доступ консолі до онлайн-сервісів, але він все одно втратив кошти на картриджах. Хоча може йому пощастить повернути і гроші назад.

Для фанатів і хейтерів не новина, що Nintendo стала ще жорстокішою до піратства. Схожа політика була на першій Switch, але Switch 2 довела ситуацію до абсурду. Оновлена політика Nintendo поставила гравця в незручне становище, де невдалий крок призводить до перманентного бану. На жаль, неможливо безпечно перевірити, чи придбаний б/у картридж не призведе до бану. Наприклад, один з користувачів розповідав, як офіційно придбав консоль і код на гру — але його «викинули» з Nintendo-родини.

Додаткова проблема в тому, що нова консоль підтримує зворотну сумісність зі старими іграми, а ринок вживаних картриджів активно живе. Хоча можливо зараз Nintendo залякає свою аудиторію, щоб вони купували лише нове та без економії для себе. Добре, що dmanthey купив картридж на Facebook Marketplace, але якщо це буде маркетплейс на кшталт Olx, то і гроші, і консоль можна вважати «викинутими на вітер».

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Принаймні, Nintendo готова скасовувати такі блокування, якщо користувач доведе свою правоту. Але після цього спокійно грати в ті ж самі картриджі не вийде. Що потім робити з ними? Викидувати? Продати комусь іншому, не сказавши про «нюанс»? Питання риторичне. До речі, окремо радимо не ставити нікнейми за прикладом трешових в Steam, бо і за них компанія перманентно банила Switch 2.

Джерело: Toms Hardware