Nintendo заробляє всього $4 з кожної проданої Switch 2, — інсайдер

Nintendo Switch 2

Nintendo може заробляти з кожної проданої Switch 2 лише по $4, хоча сама консоль коштує $450.

Автор контенту Nintendo Prime посилається на інформацію від компанії Double Jump Games, яка продає нові пристрої в США. За їхніми словами, витрати на виробництво майже повністю покривають вартість, за якою компанія віддає пристрій роздрібним мережам.

«Double Jump Games, яка продає 9 пристроїв Switch 2, помітила, що Nintendo практично нічого не заробляє в США на кожному проданому пристрої. Вони заробляють $4 на кожному проданому пристрої, витрати Nintendo практично відповідають тому, скільки коштує її існування тут», — пише інсайдер в X (Twitter).

Якщо це правда — ситуація цілком типова для індустрії. З часом апаратне забезпечення стане дешевшим у виробництві, а Switch 2 будуть більш прибутковими. Та і пізніше зросте база гравців.

Double Jump Games, who is getting 9 Switch 2 Units to sell, noticed in the order that Nintendo is basically making nothing in the US per unit. They make $4 per unit sold, Nintendo’s costs basically match what it costs to be here. So next to no profit margin. — Nintendo Prime (@NintyPrime) April 28, 2025

Нагадаємо, повноцінну презентацію Switch 2 провели 2 квітня 2025 року. Цінник у $450 викликає суперечки серед фанатів. А ще більше обурення зібрала захмарна ціна окремих ігор — $80. Попри це, якщо вірити чуткам, Nintendo не заробляє на консолях майже нічого — і зосереджена на довгостроковому прибутку від продажу ігор та сервісів.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Nintendo поки не підтвердила цю інформацію офіційно. А поки що це лише чутки, тому сприймати все варто зі здоровою долею скепсису.

Джерело: Tech4Gamers