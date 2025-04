Nintendo заробляє всього $4 з кожної проданої Switch 2, — інсайдер

Nintendo може заробляти з кожної проданої Switch 2 лише по $4, хоча сама консоль коштує $450.

Автор контенту Nintendo Prime посилається на інформацію від компанії Double Jump Games, яка продає нові пристрої в США. За їхніми словами, витрати на виробництво майже повністю покривають вартість, за якою компанія віддає пристрій роздрібним мережам.

Якщо це правда — ситуація цілком типова для індустрії. З часом апаратне забезпечення стане дешевшим у виробництві, а Switch 2 будуть більш прибутковими. Та і пізніше зросте база гравців.

Double Jump Games, who is getting 9 Switch 2 Units to sell, noticed in the order that Nintendo is basically making nothing in the US per unit. They make $4 per unit sold, Nintendo’s costs basically match what it costs to be here.

So next to no profit margin.

— Nintendo Prime (@NintyPrime) April 28, 2025