Новини Пристрої 30.04.2025 о 14:55 comment views icon

Nintendo заробляє всього $4 з кожної проданої Switch 2, — інсайдер

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Маргарита Юзяк

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Nintendo заробляє всього $4 з кожної проданої Switch 2, — інсайдер
Nintendo Switch 2

Nintendo може заробляти з кожної проданої Switch 2 лише по $4, хоча сама консоль коштує $450.

Автор контенту Nintendo Prime посилається на інформацію від компанії Double Jump Games, яка продає нові пристрої в США. За їхніми словами, витрати на виробництво майже повністю покривають вартість, за якою компанія віддає пристрій роздрібним мережам.

«Double Jump Games, яка продає 9 пристроїв Switch 2, помітила, що Nintendo практично нічого не заробляє в США на кожному проданому пристрої. Вони заробляють $4 на кожному проданому пристрої, витрати Nintendo практично відповідають тому, скільки коштує її існування тут», — пише інсайдер в X (Twitter).

Якщо це правда — ситуація цілком типова для індустрії. З часом апаратне забезпечення стане дешевшим у виробництві, а Switch 2 будуть більш прибутковими. Та і пізніше зросте база гравців.

Нагадаємо, повноцінну презентацію Switch 2 провели 2 квітня 2025 року. Цінник у $450 викликає суперечки серед фанатів. А ще більше обурення зібрала захмарна ціна окремих ігор — $80. Попри це, якщо вірити чуткам, Nintendo не заробляє на консолях майже нічого — і зосереджена на довгостроковому прибутку від продажу ігор та сервісів.

Nintendo поки не підтвердила цю інформацію офіційно. А поки що це лише чутки, тому сприймати все варто зі здоровою долею скепсису.

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Джерело: Tech4Gamers

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