Nokia запустить LTE на Місяці у 2024 році… «Це ж було вже»

Сайт Space.com повідомляє, що Nokia розробляє систему зв’язку LTE/4G для Місяця. Її перша частина може бути запущена вже наприкінці цього року. Апаратне забезпечення для спрощеної версії мережі має бути запущено наприкінці цього року в рамках місії IM-2 Intuitive Machine, яка має приземлитися на південному полюсі Місяця.

Обладнання Nokia з’єднає місячний посадковий апарат Nova-C від Intuitive Machines з марсоходом MAPP від ​​Lunar Outpost та з бункером Micro-Nova. Життєздатність системи перевірять як на близьких, так і на далеких відстанях.

«Як і притулок, їжа та життєзабезпечення, зв’язок стане ключовим компонентом будь-якої майбутньої місії на Місяць або Марс. Замість того, щоб «винаходити колесо», створюючи власну мережу в космосі, ми використовуємо переваги тих самих найсучасніших технологій, які з’єднують мільярди смартфонів на Землі», — йдеться у заяві Тьєррі Кляйн, президента Bell Labs Solutions Research у Nokia.

У 2020 році NASA уклало контракти з 14 компаніями щодо розробки технологій зв’язку для підтримки програми Artemis. Nokia отримала $14,1 млн доларів на будівництво першої стільникової мережі на Місяці. Замість того, щоб розробляти абсолютно нову технологію, Nokia адаптує наявне обладнання для місячного середовища.

Якщо все піде за планом, місячна мережа Nokia 4G/LTE забезпечить більшу пропускну здатність, ніж традиційні системи УВЧ для космічного зв’язку. Це пришвидшить зв’язок не тільки між астронавтами, але й для автономних роботизованих систем. Крім того, зрештою мережа може бути адаптована для Марса — і одного дня оновлена ​​до 5G.

Але не всі в захваті від ідеї стільникової мережі на Місяці. Радіоастрономи стурбовані тим, що така мережа може створювати радіочастотні перешкоди, які порушують радіоспостереження. Але Nokia теоретично може захистити певні частоти, не порушуючи роботу радіообсерваторій.

Уважні читачі згадають, що щось подібне вони вже бачили на ITC понад рік тому. Так, у березні минулого року йшлося про Nokia на Місяці, Nova-C від Intuitive Machines та місію Artemis. Але з огляду на перенесення цієї космічної програми, подібна новина може з’явитися й у 2025 або 2026 році. Дивно, що за рік після першого оголошення Nokia все ще «розробляє» обладнання.

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