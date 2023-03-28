4G на Місяці — експериментальна станція Nokia у складі посадкового модуля Intuitive Machines має запрацювати до кінця 2023 року

Фінська телекомунікаційна компанія Nokia готується запустити мережу 4G на Місяці наприкінці цього року. Nokia планує встановити мобільну станцію у місячному посадковому модулі Nova-C, розробленому американською компанією Intuitive Machines. Модуль та місяцехід на сонячній енергії, який підтримуватиме зі станцією зв’язок LTE відправить на Місяць ракета SpaceX. Пристрій приземлиться у кратері Шеклтона за допомогою посадкового двигуна.

Nokia стверджує, що технологію призначено для роботи в екстремальних умовах космосу. Мережа використовуватиметься в рамках місії NASA Artemis, метою якої є відправлення астронавтів на поверхню Місяця.

Експеримент покликаний показати, що наземні мережі LTE можуть задовольнити потреби у майбутніх космічних місіях. Nokia заявляє, що її зв’язок дозволить астронавтам спілкуватися один з одним і з центром управління польотом, а також дистанційно керувати марсоходом та транслювати в реальному часі відео й дані телеметрії на Землю.

Відповідно до плану, 2023 є оптимістичним терміном відправлення станції зв’язку Nokia на Місяць. Він передбачає відсутність будь-яких затримок у підготовці обладнання та старту, що нерідко трапляється з космічними запусками. Інформацію повідомив журналістам на виставці Mobile World Congress у Барселоні головний інженер Nokia Луїс Маестро Руїс Де Теміно.

Джерело: CNBC