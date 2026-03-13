Перша пілотована місія до Місяця за 50 років: NASA готує запуск Artemis II

NASA готується знову спробувати запустити місію Artemis II. Чергову спробу планують здійснити на початку квітня. Агентство оголосило, що наступна спроба старту запланована на 1 квітня о 18:24 за східним часом США (2 квітня, 01:24 за київським часом). Якщо запуск у цей день не відбудеться, резервне вікно відкриється 2 квітня о 19:22 (3 квітня о 02:22 за київським часом).





За словами представників NASA, у період з 1 по 6 квітня є кілька можливостей для старту. Втім, агентство не зможе проводити спробу запуску щодня. Виконувачка обов’язків заступника адміністратора NASA Лорі Глейз пояснила, що протягом цього шестиденного періоду очікують близько чотирьох стартових можливостей.

Підготовка до запуску вже триває. NASA планує 19 березня знову вивезти ракету на стартовий майданчик після підготовчих робіт у будівлі Vehicle Assembly Building. Водночас агентство попереджає, що графік ще може змінитися.

“Я почуваюся впевнено і агентство також впевнене у даті 1 квітня як першій можливості запуску, але пам’ятайте, що робота ще триває, — сказала Глейз. — Є ще завдання, які потрібно виконати як у Vehicle Assembly Building, так і на стартовому майданчику. Як завжди, ми орієнтуємося на стан обладнання і запустимо місію, коли будемо готові”.

Місія Artemis II стане першим пілотованим польотом до Місяця для NASA з початку 1970-х років. Місія “Аполлон-17”, що відбулася у грудні 1972 року, стала шостою та останньою висадкою людей на Місяць у межах програми NASA. Екіпаж у складі трьох астронавтів встановив рекорди за тривалістю перебування на місячній поверхні (75 годин) та кількістю зібраного ґрунту (110 кг). Особливістю місії була участь Гаррісона Шмітта — першого професійного вченого-геолога, який досліджував долину Таурус-Літтров. Юджин Сернан, залишаючи Місяць, промовив слова про надію на повернення людства “в не дуже віддаленому майбутньому”, і до сьогодні він залишається останньою людиною, яка ступала на поверхню нашого супутника.





Безпілотна місія з обльоту Місяця Artemis 1 стартувала у листопаді 2022 року. Вона служила випробувальним польотом для наступних пілотованих місій. Під час нової 10-денної місії Artemis II чотири астронавти вирушать на орбіту навколо Місяця і повернуться на Землю. Це також буде перший пілотований політ космічного корабля Orion, який відіграє ключову роль у майбутніх місячних експедиціях.

Спочатку запуск планували на початок лютого. Однак після проблем під час генеральної репетиції старту дату перенесли на березень. Через 18 днів виникла нова затримка: інженери виявили блокування потоку гелію у верхньому ступені ракети, через що ракету навіть довелося прибрати зі стартового майданчика.

Ці події відбуваються на тлі перегляду програми Artemis, який проводить адміністратор NASA Джаред Айзекман. У межах оновленої стратегії агентство вже перенесло заплановану висадку людей на Місяць на 2028 рік.

Зауважимо, Україна стала дев’ятою країною світу, яка приєдналася до програми NASA Artemis та підписала відповідні домовленості у листопаді 2020 року. Країна розглядалася як технічний партнер, що має досвід у створенні ракетно-космічної техніки та автономної наземної інфраструктури.

В цей час місія Artemis II залишається ключовим кроком у поверненні людей до Місяця. Успішний запуск і політ корабля Orion з екіпажем повинні підтвердити готовність нової місячної програми NASA та підготувати основу для майбутньої висадки астронавтів на поверхню супутника Землі.

Джерело: engadget