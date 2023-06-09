NASA допускають перенесення місії Artemis III на 2026 рік через проблеми зі Starship

В космічній агенції США переймаються тим, що космічний корабель Starship не встигнуть вчасно підготувати до місії Artemis III, яка передбачає першу за майже пів століття висадку людини на Місяці.

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На спільному засіданні Ради з аеронавтики та космічної техніки Національної академії та Ради з космічних досліджень 7 червня, Джим Фрі, асоційований адміністратор NASA з розробки дослідницьких систем, сказав, що місія Artemis III, може буде відкладена на 2026 рік через проблеми зі Starship.

Занепокоєння в NASA викликають кількість запусків Starship, які SpaceX має здійснити, щоб підготуватись до місії Artemis III: кожна спроба передбачає запуск самого посадкового модуля Starship, а також кількох кораблів для забезпечення паливом модуля на навколоземній орбіті. Перед Artemis III SpaceX має здійснити посадку Starship без екіпажу на Місяці, а також продемонструвати заправку кріогенної рідини на орбіті Землі.

«Потрібно багато запусків, щоб виконати ці місії. І це, звичайно, викликає занепокоєння щодо дати грудня 2025 року для Artemis III. З огляду на труднощі, з якими зіткнулася SpaceX, я вважаю, що місія, мабуть, буде перенесена на 2026-й рік», — сказав Фрі.

З якими саме «‎труднощами» зіткнулася SpaceX він не пояснив. Нагадаємо, що у квітні компанія в принципі успішно запустила 120-метрову систему Starship/Super Heavy, однак вона так і не дісталася орбіти – кілька двигунів із 33 один за одним відмовили, а на третій хвилині ракета почала неконтрольовано кружляти у верхніх шарах атмосфери та зрештою була підірвана командою з центра керування.

Деякі співробітники NASA беруть участь у розслідуванні запуску, і Фрі сказав, що нещодавно зустрічався з представником Федерального авіаційного управління з цього приводу.

«Вони роблять усе можливе, але все ще розглядають ліцензію на запуск для наступної місії», — сказав він.

Ні авіаційне управління, ні SpaceX не надали публічної інформації про статус цього розслідування або про те, коли компанія може отримати дозвіл на повторну спробу запуску. Виконавчий директор компанії Ілон Маск сказав під час онлайн-дискусії 29 квітня, що компанія може бути готова до неї вже через «пару місяців», але цей графік виглядає малоймовірним, виходячи з видимого прогресу на випробувальному полігоні компанії Starbase у Бока-Чіка, штат Техас.

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Щодо розробки місячного посадкового модуля Starship, Фрі сказав, що SpaceX і NASA відклали критичний огляд конструкції транспортного засобу, поки компанія не виконає демонстрацію кріогенної дозаправки на навколоземній орбіті. Минулого тижня компанія надала NASA оновлений графік, деталі якого не розголошуються.

Фрі каже, що впевнений у тому, що SpaceX зрештою поставить посадковий модуль, і зазначив, що структура фіксованої ціни захищає NASA від додаткових витрат:

«Але річ у тому, що якщо вони не полетять у зазначений час, нам не принесе жодної користі цей контракт із фіксованою ціною, крім того, що ми не заплатимо більше».

Раніше журналіст Ars Technica Ерік Бергер поділився інформацією про те, скільки грошей знадобиться NASA для висадки астронавтів на Місяці в рамках програми Artemis протягом наступних 5 років – сума перевищує $41 млрд.