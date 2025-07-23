Новини Пристрої 23.07.2025 comment views icon

Nothing представила годинник CMF Watch 3 Pro — ChatGPT та 13 днів автономності за $99

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Nothing представила годинник CMF Watch 3 Pro — ChatGPT та 13 днів автономності за $99
CMF Watch 3 Pro: ChatGPT на зап’ясті, 13 днів без зарядки і ціна $99 / Nothing

Nothing представила нову модель розумного годинника CMF Watch 3 Pro. Пристрій пропонує кілька ключових оновлень, хоча й жертвує функціональними можливостями Wear OS заради доступної ціни та кращої автономності.

Бренд CMF by Nothing вже випустив пару старт-годинників, зосередившись на доступних пристроях з стильним дизайном та хорошими базовими характеристиками замість просунутих функцій та топових характеристик. Нова модель CMF Watch 3 Pro слідує тій самій логіці. За словами Nothing, ця новинка розроблена для «повсякденних користувачів та звичайних дослідників фітнесу».

Nothing представила годинник CMF Watch 3 Pro — ChatGPT та 13 днів автономності за $99
CMF Watch 3 Pro: ChatGPT на зап’ясті, 13 днів без зарядки і ціна $99 / Nothing

Модель CMF Watch 3 Pro отримала помітні оновлення. В ній використовується перероблений металевий корпус. Його позбавили змінних рамок, а замість цього запропонували більший 1,43-дюймовий AMOLED-дисплей з тоншими рамками. Пристрій містить новий 4-канальний сенсор серцевого ритму.

Замість функціональної та вибагливої Wear OS використовується спрощена операційна система RTOS. Це дозволило забезпечити до 13 днів роботи на одному заряді акумулятора. Усі годинники CMF працюють із застосунком Nothing X. Він також використовується для роботи з навушниками Nothing.

Nothing представила годинник CMF Watch 3 Pro — ChatGPT та 13 днів автономності за $99
CMF Watch 3 Pro: ChatGPT на зап’ясті, 13 днів без зарядки і ціна $99 / Nothing

Смарт-годинник підтримує 130 спортивних режимів та отримав інтеграцію ChatGPT. Новинка підтримує голосові запити у природній мові. Ви можете ставити питання, отримувати відповіді, створювати нагадування, надиктовувати нотатки (із автотранскрипцією), а також переглядати щоденну добірку новин відповідно до ваших інтересів. Також підтримуються Bluetooth-дзвінки, жести для керування та швидкі відповіді до 140 символів. Для кращої передачі голосу під час дзвінків в годинник додали додатковий мікрофон.

Nothing представила годинник CMF Watch 3 Pro — ChatGPT та 13 днів автономності за $99
CMF Watch 3 Pro: ChatGPT на зап’ясті, 13 днів без зарядки і ціна $99 / Nothing

Розумний годинник CMF Watch 3 Pro вже доступний для замовлення за ціною $99. На вибір користувачів пропонуються помаранчевий, темно-сірий і світло-сірий варіанти.

Nothing Phone (3) відзавтра Україні за ціною 40 тис. грн

Джерело: 9to5google, nothing

Популярні новини

ШІ-бот McDonald’s ховав базу шукачів роботи під паролем «123456» — її зламали за 30 хвилин
Величезні ріки Антарктиди: вчені відтворили вигляд континенту без криги
Новий оптичний мікроскоп «бачить» атоми — вчені обійшли дифракцію
Життя у часи ШІ: літня пара проїхала 300 км Малайзією, щоб побачити споруду, якої не існує
246 ТБ: Kioxia представила наймісткіший у світі SSD
Понад 1200 км на одному заряді — Lucid Air Grand Touring встановив рекорд Гіннеса
Назву ChatGPT вигадали в останню ніч перед релізом — якою була альтернатива?
Бездротові акумулятори, що самозаряджаються, вже витримують 100+ циклів у випробуваннях
«Втік від теми і моралі»: Джеймс Кемерон «розніс» хітовий фільм Крістофера Нолана з сімома «Оскарами»
Представлений Smart #3 (2026): електричний кросовер із запасом ходу до 555 км та ціною від $23 тис.
Квартальні продажі Tesla впали на 13,5%, Cybertruck на порядок не дотягує до плану
Вчені друкують ракові пухлини на 3D-принтері, щоб досліджувати онкологію
Starlink готує прорив: супутники 3-го покоління з терабітною швидкістю запустять у 2026 році
Ноутбучна NVIDIA RTX 5090 отримала +20% продуктивності від збільшення потужності
Новий «Світ Юрського періоду» зробив Скарлет Йоханссон найкасовішою акторкою Голлівуду
Новий алгоритм дозволяє різним ШІ «розмовляти» між собою та працювати разом
«Всі думають, що я жартую»: режисер «Супермена» Джеймс Ганн назвав кращий фільм всіх часів — комедія з 99% на Rotten Tomatoes
Дженсен Хуанг: Трамп пишається 4 трлн NVIDIA, а нові мита індустрія переживе
В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність — один бренд удвічі витриваліший за iPhone та Pixel
Mafia: The Old Country показали в дії — 9 хвилин стелсу, перестрілок і мафіозної атмосфери
Представлений OnePlus Nord CE5 — 7100 мА•год, AMOLED 120 Гц за ціною від €299
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати