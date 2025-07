Nothing представила годинник CMF Watch 3 Pro — ChatGPT та 13 днів автономності за $99

CMF Watch 3 Pro: ChatGPT на зап’ясті, 13 днів без зарядки і ціна $99 / Nothing

Nothing представила нову модель розумного годинника CMF Watch 3 Pro. Пристрій пропонує кілька ключових оновлень, хоча й жертвує функціональними можливостями Wear OS заради доступної ціни та кращої автономності.

Бренд CMF by Nothing вже випустив пару старт-годинників, зосередившись на доступних пристроях з стильним дизайном та хорошими базовими характеристиками замість просунутих функцій та топових характеристик. Нова модель CMF Watch 3 Pro слідує тій самій логіці. За словами Nothing, ця новинка розроблена для «повсякденних користувачів та звичайних дослідників фітнесу».

Модель CMF Watch 3 Pro отримала помітні оновлення. В ній використовується перероблений металевий корпус. Його позбавили змінних рамок, а замість цього запропонували більший 1,43-дюймовий AMOLED-дисплей з тоншими рамками. Пристрій містить новий 4-канальний сенсор серцевого ритму.

Замість функціональної та вибагливої Wear OS використовується спрощена операційна система RTOS. Це дозволило забезпечити до 13 днів роботи на одному заряді акумулятора. Усі годинники CMF працюють із застосунком Nothing X. Він також використовується для роботи з навушниками Nothing.

Смарт-годинник підтримує 130 спортивних режимів та отримав інтеграцію ChatGPT. Новинка підтримує голосові запити у природній мові. Ви можете ставити питання, отримувати відповіді, створювати нагадування, надиктовувати нотатки (із автотранскрипцією), а також переглядати щоденну добірку новин відповідно до ваших інтересів. Також підтримуються Bluetooth-дзвінки, жести для керування та швидкі відповіді до 140 символів. Для кращої передачі голосу під час дзвінків в годинник додали додатковий мікрофон.

Розумний годинник CMF Watch 3 Pro вже доступний для замовлення за ціною $99. На вибір користувачів пропонуються помаранчевий, темно-сірий і світло-сірий варіанти.

