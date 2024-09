Nothing Ear (open): бездротові навушники з автономністю до 30 годин та ціною $150

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Nothing підготувала до випуску нові бездротові навушники Ear (open). Ця модель має напівпрозорий дизайн та відкриту конструкцію із гачками, що обертаються навколо вух. Навушники не пропонують активне шумозаглушення, оскільки Ear (open) призначено для користувачів, які цінують обізнаність про навколишню ситуацію.

Нові навушники Nothing Ear (open) оснащені динаміками, розташованими поза вухом, і триточковою системою балансування з силіконовими вушними гачками. Компанія Nothing розробила нову систему Sound Seal зі спрямованими динаміками, щоб запобігти витоку звуку та забезпечити конфіденційність.

Ear (open) має 14,2-міліметрові динаміки з титановим покриттям і з’єднується через модуль Bluetooth 5.3. Підтримується підключення двох пристроїв. Кожен навушник оснащений подвійним мікрофоном Clear Voice 3.0 і елементами керування відтворенням медіа, гучністю та управління викликами. Кожний навушник важить 8,1 г та має захист від пилу й бризок за стандартом IP54. Вбудовані в навушники акумулятори місткістю 64 мАгод забезпечують до 8 годин автономної роботи, а батарея місткістю 635 мАгод в чохлі збільшує автономність до 30 годин. Зарядка можлива лише через роз’їм USB-C, бездротова зарядка не підтримується.

Навушники працюють разом із фірмовим застосунком Nothing X. Користувач може налаштовувати профілі еквалайзера та ділитися ними, налаштовувати елементи керування та оновлювати мікропрограму. Навушники також підтримують мережу Find My, режим низької затримки для ігор і інтегроване підключення ChatGPT, для роботи якого потрібен телефон Nothing.

Бездротові навушники Nothing Ear (open) пропонуються виключно в білому кольорі за рекомендованою роздрібною ціною $149/€149/£129. Зацікавлені покупці вже можуть оформити попередні замовлення, а фактичний продаж запланований на 1 жовтня.

Джерело: gsmarena

