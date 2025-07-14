Nothing Phone (3) відзавтра Україні за ціною 40 тис. грн

Nothing Phone (3) та Headphone (1) стартують в Україні: офіційний запуск і ціни

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На початку місяця відбувся анонс смартфона Nothing Phone (3), а його глобальний старт продажів був запланований на 15 липня. Вже завтра, разом з усім світом, ця новинка надійде у продаж в Україні. Також українські шанувальники бренду зможуть придбати перші повнорозмірні навушники Nothing Headphone (1).

Nothing Phone (3)

Флагманський смартфон Nothing Phone (3) отримав нову версію оформлення Glyph Matrix замість звичного Glyph Interface. Мова йде про невеликий micro-LED-дисплей у верхньому правому куті задньої панелі. Він дозволяє бачити сповіщення, дзвінки або таймери без увімкнення основного екрана.

Основний дисплей має 6,67-дюймову AMOLED-панель із роздільною здатністю 1,5K та піковою яскравістю 4500 ніт. Частота оновлення — адаптивна до 120 Гц. Нова модель працює на базі нового 8-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Пристрій може містити 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ або 512 ГБ вбудованого сховища. Акумулятор місткістю 5150 мА·год підтримує швидке заряджання потужністю 65 Вт по кабелю та 15 Вт бездротове. За словами виробника, батареї вистачить до 80 годин роботи, а зарядити смартфон повністю можна менш ніж за годину.

На задній панелі Nothing Phone (3) розташувалась система з трьох 50-мегапіксельних камер. Головний модуль отримав 1/1,3-дюймовий сенсор та оптичну систему стабілізації зображення. Ще є перископічний телефото модуль з 3-кратним зумом, OIS та підтримкою макро, а також надширококутний модуль. Всі камери здатні записувати відео 4K з частотою 60 к.с. Фронтальна камера ─ теж 50-мегапіскельна.

Новинка працює під управлінням Android 15. Виробник обіцяє щонайменше 5 років оновлень ОС й 7 років патчів безпеки. Смартфон отримав систему Essential Space на базі ШІ та кнопку Essential Key для її виклику. Ще з’явилась нова функція Flip to Record: якщо затиснути кнопку Essential Key й перевернути смартфон, запуститься запис розмови та створення текстового підсумку.

Ціна Nothing Phone (3) в Україні становить 39999 грн за базову версію з 12+256 ГБ пам’яті, а топова конфігурація 16+512 ГБ коштує 44999 грн.

Nothing Headphone (1)

Повнорозмірні навушники Nothing Headphone (1) мають 40-міліметрові динамічні драйвери від КЕF. Вони здатні відтворювати звук у частотному діапазоні від 20 Гц до 40 кГц. Заявлена підтримка Hi-Res Audio, LDAC, а також можливість відтворення без втрат через USB-C. Інтегрована система активного шумозаглушення може в реальному часі адаптуватися під оточення. Вбудований акумулятор забезпечує до 80 годин автономної роботи.

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Навушники Nothing Headphone (1) доступні у чорному та білому кольорах. Їхня ціна наразі становить 11999 грн.

Обидві новинки завезено офіційно. На них розповсюджується гарантія виробника 12 місяців.