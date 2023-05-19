«Нова пошта» відновила повноцінну роботу всіх сервісів

Як заявила компанія «Нова пошта», її ІТ-спеціалісти усунули технічний збій, про який ми повідомляли вчора, та відновили роботу мобільного застосунку.

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Наразі усі сервіси «Нової пошти» працюють в штатному режимі. Компанія відновила роботу мобільного застосунку та сервісу авторизації. Таким чином усі послуги у мобільному застосунку доступні. Клієнти можуть створювати накладні, проводити онлайн-оплати, отримувати та відправляти посилки через поштомати.

Також всі сервіси доступні й у відділеннях: оплата карткою та готівкою, видача грошових переказів, оформлення посилки у кредит тощо. Оплачувати посилки кур’єру також можна усіма способами.

Зазначається, що причиною збою не була фішинговата атака. Але детальніше про причини в компанії не розповідають.