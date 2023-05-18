Збій у «Нової пошти» — не працює застосунок та видача посилок через поштомати

Компанія «Нова пошта» повідомила про наявність технічних проблем – через технічний збій тимчасово не працюють мобільний застосунок та сервіс авторизації. Через це наразі неможливо скористатись поштоматом та будь-якою послугою через застосунок.

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Компанія має намір обдзвонити всіх клієнтів, які чекають на посилки в поштоматах, та запропонувати їм доступні варіанти.

«Усі, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, — найближчим часом зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі», – йдеться в повідомленні компанії.

Разом з тим зазначається, що без перебоїв працюють відділення, API, бізнес-кабінет та сайт. Таким чином клієнти мають можливість скористатись послугами по відправленню посилок і вантажів, а також фінансовими послугами у будь-якому відділенні «Нової пошти».

Компанія працює над відновленням нормальної роботи застосунку та сервісу авторизації.

Нагадаємо, попередній масштабний збій у «Нової пошти» стався близько 3 місяців тому. Тоді було неможливо ані отримати, ані надіслати посилки.