Збій у «Нової пошти» — не працює застосунок та видача посилок через поштомати

Компанія «Нова пошта» повідомила про наявність технічних проблем – через технічний збій тимчасово не працюють мобільний застосунок та сервіс авторизації. Через це наразі неможливо скористатись поштоматом та будь-якою послугою через застосунок.
Компанія має намір обдзвонити всіх клієнтів, які чекають на посилки в поштоматах, та запропонувати їм доступні варіанти.
«Усі, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, — найближчим часом зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі», – йдеться в повідомленні компанії.
Разом з тим зазначається, що без перебоїв працюють відділення, API, бізнес-кабінет та сайт. Таким чином клієнти мають можливість скористатись послугами по відправленню посилок і вантажів, а також фінансовими послугами у будь-якому відділенні «Нової пошти».
Компанія працює над відновленням нормальної роботи застосунку та сервісу авторизації.
Нагадаємо, попередній масштабний збій у «Нової пошти» стався близько 3 місяців тому. Тоді було неможливо ані отримати, ані надіслати посилки.