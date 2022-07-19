«Нова пошта» виплачуватиме щомісячну матеріальну підтримку мобілізованим співробітникам попри скасування такої законодавчої норми

«Нова пошта» повідомила, що й надалі виплачуватиме щомісячну матеріальну підтримку мобілізованим співробітникам попри зміни в законодавстві. ЇЇ розмір складе 10 000 гривень.

Досі збереження середнього заробітку усім працівникам, призваним на військову службу, гарантувалося на законодавчому рівні. Проте 19 липня 2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» № 2352-IX. Закон передбачає внесення важливих змін, зокрема до ч. 3 ст. 119 КЗПП України. Зі статті виключено положення про збереження середнього заробітку за місцем роботи за працівниками на час призову на військову службу. Отже, тепер за такими працівниками зберігатиметься лише місце роботи та посада, а гарантія отримання середнього заробітку буде втрачена — вищезгадані зміни знімають з роботодавців обов’язок зберігати середню зарплату співробітникам, яких призвали на військову службу. Інакше кажучи, тепер рішення платити чи не платити мобілізованим співробітникам середню зарплату приймає роботодавець.

Нова пошта цінує кожного співробітника та його внесок у розвиток компанії. Понад 2500 співробітників компанії мобілізовані та героїчно захищають майбутнє нашої країни у гарячих точках, тому компанія вирішила запровадити щомісячну матеріальну підтримку для мобілізованих працівників у розмірі 10 000 гривень. із заяви «Нова пошта»

Очевидно, що далеко не всі роботодавці виявляться такими соціально відповідальними, як «Нова пошта», і, найімовірніше, це призведе до внутрішньо колективних конфліктів та зростання соціальної напруги. В AIN звернули увагу, що 12 липня, за кілька днів до підписання закону Цей закон № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» президент України Володимир Зеленський підписав 15 липня 2022 року, на сайті президента України з’явилась петиція, з проханням повернути документ на доопрацювання (наразі її підписало трохи більше як 1300 громадян). Водночас просто скасувати вже чинний закон № 2352-IX не вийде — це можна зробити лише з проходженням усіх обов’язкових стадій законодавчого процесу. Тобто потрібно, щоб Президент чи хтось ще Відповідно до Конституції України, право законодавчої ініціативи в парламенті належить Президенту, народним депутатам, Кабінету Міністрів. вніс новий законопроєкт, який скасує чинний, а Рада за нього проголосувала.