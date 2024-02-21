NovaPay відкрила продаж облігацій у застосунку — поріг входу 1000 грн і дохідність до 18%

Фінкомпанія «Нової пошти» — NovaPay — відкрила звичайним українцям можливість купувати власні облігації. Цінні папери вже можна придбати у прямо застосунку NovaPay на iOS та Android.

Цю можливість NovaPay почала тизерити задовго до запуску застосунку — ще у червні 2023-го під час першого розміщення публічних облігацій на 100₴ млн. І ось зараз відбувся фактичний запуск нового інвестиційного інструмента. Емітент облігацій — ТОВ «НоваПей Кредит», яка є частиною NovaPay. Самі ж облігації — альтернатива вже звичним депозитам та військовим облігаціям, які стали головними інвестиційними інструментами українців в умовах воєнного часу, та нова можливість диверсифікувати інвестиційний портфель.

Ключові умови та особливості облігацій NovaPay

Поріг входу (мінімальна сума інвестицій) — 1000 грн.

1000 грн. Дохідність — до 18% річних (залежно від терміну).

Строк погашення — від 1 до 12 місяців.

Як купити облігації у NovaPay

завантажити NovaPay (iOS чи Android) та зареєструватися (реєстрація відбувається через застосунок «Дія»);

на головному екрані вибрати розділ «Накопичення» та натиснути «Купити облігації»;

обрати умови: строк та суму інвестицій;

підтвердити заявку, підписати документи за допомогою «Дія.Підпису» та сплатити за облігації. Після завершення процесу купівлі на смартфон надійде відповідне push-сповіщення.

Можливість купити облігації NovaPay з допомогою оператора-касира у відділенні «Нової пошти» теж є.

Розрахований розмір прогнозованої виплати показуватиметься відразу у застосунку. Виплата доходу відбуватиметься після закінчення строку на картку — за аналогією з виплатою відсотків за депозитами. Зауважте, що відсотки за облігаціями NovaPay підлягають оподаткуванню (податок на дохід фізосіб 18% та військовий збір 1,5%) на відміну від ОВДП, які взагалі не оподатковуються.

У 2023 році NovaPay розмістила три випуски облігацій (серії А, В та С) по 100 млн грн кожен, а також зареєстрував ще три випуски — серії облігацій D, E і F (так само по 100 млн грн кожний). Вона стала першою приватною компанією в Україні, яка у воєнний час випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією. Наразі в обігу — облігації серій А, В і С, загалом їх купили на суму 141 млн грн, а кількість клієнтів наближається до 100 осіб.

Запуск мобільного застосунку NovaPay відбувся наприкінці 2023 року на Android, а місяць компанія розширила його доступність на iOS.

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Щодо NovaPay — це фінансова «дочка» великої родини NOVA, куди разом з іншими входить «Нова Пошта». За даними НБУ, компанія обіймає 35% українського ринку грошових переказів. Також NovaPay вже зараз обслуговує 2,6 млн транзакцій на добу та активно розвиває власну мережу POS-терміналів, націлюючись на 10 тис. власних терміналів до 2025 року. Детальніше про актуальну структуру одного з найуспішніших українських холдингів розповідали тут.

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