Новий 25-хвилинний ігроладний трейлер Final Fantasy XVI показує битви диких босів та богів

13 квітня Sony провела презентацію State of Play, яка була повністю присвячена майбутній грі Final Fantasy XVI. У рамках презентації розробники показали понад 20 хвилин ігрового процесу.

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Final Fantasy XVI розповідає історію двох братів королівського роду, Клайва та Джошуа Росфілдів, принців королівства Росарія. Джошуа, молодший брат, був благословенний силою Домінанта, що дало йому контроль над могутнім Ейкон Феніксом. Його старший брат Клайв, який поступився владою Домінанта, стає «Першим щитом Розарії» та захисником свого брата. Він – головний ігровий персонаж. До братів Росфілдів приєднується Джилл Уоррік, підопічна ерцгерцога Росарії з втрачених північних територій. Разом вони мають пройти через війни та політичні інтриги та впоратися з наслідками кривавої трагедії, яка занурила їхнє життя у хаос.

Dazzling combat and thunderous Eikon battles star in a 25-minute deep-dive into Final Fantasy XVI. Details from today’s State of Play: https://t.co/auANSkpzlb pic.twitter.com/IvEktmA9ki — PlayStation (@PlayStation) April 13, 2023

Про гру розповідав Наокі Йосіда, продюсер Final Fantasy XVI. Наголошується, що нова частина франшизи була розроблена з нуля як «перша справжня рольова гра в серії», і Йошида порівняв її із високошвидкісною поїздкою на американських гірках.

Усі бої у Final Fantasy XVI відбуваються у реальному часі. Головну роль грає Клайв Росфілд. Він фігуруватиме у підлітковому, двадцятирічному та тридцятирічному віці. Final Fantasy XVI буде використовувати спогади, щоб показати різні та важливі моменти з його життя.

У грі використовується екран карти світу, який гравці зможуть використати для дослідження світу, зустрічі з новими персонажами, боротьби з монстрами та розгадування таємниць. Відвідуючи притулок Сіда, гравці зможуть купувати нові предмети та зброю, а також спілкуватися з персонажами, які дають квести.

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Перемагаючи ворогів, гравці отримуватимуть очки здібностей, які можна використовувати для розблокування або покращення різних здібностей. Гра пропонує різні «своєчасні аксесуари», які допоможуть недосвідченим гравцям або людям, яким не подобається «екшн-геймплей». Один аксесуар, наприклад, повністю автоматизує ухилення під час бою.

Іноді до Клайва приєднуються інші персонажі. Але гравцям не доведеться займатися мікроуправлінням цими членами групи. Вони мають власний ШІ й зможуть займатися своїми справами під час гри.

Ще показали функцію Eikon Battles. Це будуть масові бої між викликаними богоподібними істотами з унікальними особливостями.

Final Fantasy XVI вийде ексклюзивно на PS5 22 червня 2023 року. Версія для ПК очікується у майбутньому, хоч і не підтверджена.

Джерело: kotaku