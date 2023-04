Новий 25-хвилинний ігроладний трейлер Final Fantasy XVI показує битви диких босів та богів

13 квітня Sony провела презентацію State of Play, яка була повністю присвячена майбутній грі Final Fantasy XVI. У рамках презентації розробники показали понад 20 хвилин ігрового процесу.

Final Fantasy XVI розповідає історію двох братів королівського роду, Клайва та Джошуа Росфілдів, принців королівства Росарія. Джошуа, молодший брат, був благословенний силою Домінанта, що дало йому контроль над могутнім Ейкон Феніксом. Його старший брат Клайв, який поступився владою Домінанта, стає «Першим щитом Розарії» та захисником свого брата. Він – головний ігровий персонаж. До братів Росфілдів приєднується Джилл Уоррік, підопічна ерцгерцога Росарії з втрачених північних територій. Разом вони мають пройти через війни та політичні інтриги та впоратися з наслідками кривавої трагедії, яка занурила їхнє життя у хаос.

Dazzling combat and thunderous Eikon battles star in a 25-minute deep-dive into Final Fantasy XVI. Details from today’s State of Play: https://t.co/auANSkpzlb pic.twitter.com/IvEktmA9ki

— PlayStation (@PlayStation) April 13, 2023