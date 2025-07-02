Q-Code 92: збірка ПК за $20 000 не працює попри численні заміни компонентів, включно з материнською платою

Професіонал з 3D-графіки постав перед труднощами, які принесла самостійна збірка ПК. Чисельні заміни компонентів, включно з материнською платою, ні до чого не призвели.
Збірка користувача Reddit joel_motion нібито коштує $20 000. Вона включає AMD Ryzen Threadripper Pro 7975WX за $4000, дві відеокарти Zotac RTX 4090 вартістю $2500 та 512 ГБ оперативної пам’яті. Ймовірно, після невдалого оновлення BIOS власник не зміг успішно завантажити систему, яка зупинялася на помилці Q-Code 92. Відтоді, попри заміну кількох підозрілих компонентів, включно з материнською платою, ця помилка не зникає.
Хронологія подій може допомогти зрозуміти проблему, однак розв’язання вона все ще немає. Систему вперше зібрали наприкінці 2024 року — без корпусу, для початкового тестування, яке виявилося успішним, а потім власник помістив її у корпус Corsair 9000D Super Full-Tower. Вона все ще працювала добре.
Потім власник вирішив, що потрібно оновити прошивку материнської плати Asus Pro WS WRX90E-SAGE SE, щоб виправити проблему несумісності з одним із NVMe SSD. Для встановлення він чомусь використав «інструмент BIOS» (the BIOS tool), а не функцію оновлення BIOS материнської плати. В процесі, ймовірно, щось сталося: «Після того, як система зависла на оновленні BIOS, мені довелося її вимкнути».
Саме після цього почала з’являтися «містична» помилка Q-Code 92. Природним чином, під підозрою опинилася материнська плата — більше нічого не змінювалося. Користувачу пощастило опинитися в межах вікна дії RMA-заміни продукту. Однак, після отримання «вживаної/відновленої заміни» від Asus та її встановлення з’явилася та сама помилка.
Власник став міняти один підозрілий компонент за іншим. Заміни включали «материнську плату №2, процесор №2 та відеокарту №2, котрі все ще не працювали. Потім він вмовив Asus надіслати третю материнську плату (цього разу гарантовано нову). Після цього система була зібрана з новим блоком живлення та новою оперативною пам’яттю. І знов — привіт, Q-Code 92.
«Я експериментував з незліченними спробами розміщення оперативної пам’яті, очищення CMOS, скидання BIOS до різних версій, переконався, що не підключено жодних периферійних пристроїв чи накопичувачів», — пише joel_motion.
Помилка Q-Code 92 вказує на проблему ініціалізації шини PCI, а це не зовсім точно визначає причину проблеми. Сайт Tom’s Hardware зауважує, що важко зрозуміти, чи дотримувався власник надійного алгоритму перевірки. Зазвичай у таких випадках система запускається з мінімальним набором компонентів, необхідних для проходження POST та появи виводу на екран. Потім очищується CMOS та почергово додається решта компонентів.
Не ясно, чи міняв автор абсолютно ВСІ компоненти, навіть периферію, включно з монітором. Також, можливо, у цьому випадку йому слід було спробувати материнську плату іншого виробника, а не заміни від Asus. Варто зазначити, що власник комп’ютера, судячи зі всього, є високооплачуваним фахівцем — можливо, він витратив би менше свого дорогоцінного часу та нервів, якби звернувся до перевірених професійних збиральників.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: