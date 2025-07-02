Q-Code 92: збірка ПК за $20 000 не працює попри численні заміни компонентів, включно з материнською платою

Reddit / AMD

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Професіонал з 3D-графіки постав перед труднощами, які принесла самостійна збірка ПК. Чисельні заміни компонентів, включно з материнською платою, ні до чого не призвели.

Збірка користувача Reddit joel_motion нібито коштує $20 000. Вона включає AMD Ryzen Threadripper Pro 7975WX за $4000, дві відеокарти Zotac RTX 4090 вартістю $2500 та 512 ГБ оперативної пам’яті. Ймовірно, після невдалого оновлення BIOS власник не зміг успішно завантажити систему, яка зупинялася на помилці Q-Code 92. Відтоді, попри заміну кількох підозрілих компонентів, включно з материнською платою, ця помилка не зникає.

Хронологія подій може допомогти зрозуміти проблему, однак розв’язання вона все ще немає. Систему вперше зібрали наприкінці 2024 року — без корпусу, для початкового тестування, яке виявилося успішним, а потім власник помістив її у корпус Corsair 9000D Super Full-Tower. Вона все ще працювала добре.

Потім власник вирішив, що потрібно оновити прошивку материнської плати Asus Pro WS WRX90E-SAGE SE, щоб виправити проблему несумісності з одним із NVMe SSD. Для встановлення він чомусь використав «інструмент BIOS» (the BIOS tool), а не функцію оновлення BIOS материнської плати. В процесі, ймовірно, щось сталося: «Після того, як система зависла на оновленні BIOS, мені довелося її вимкнути».

Саме після цього почала з’являтися «містична» помилка Q-Code 92. Природним чином, під підозрою опинилася материнська плата — більше нічого не змінювалося. Користувачу пощастило опинитися в межах вікна дії RMA-заміни продукту. Однак, після отримання «вживаної/відновленої заміни» від Asus та її встановлення з’явилася та сама помилка.

Власник став міняти один підозрілий компонент за іншим. Заміни включали «материнську плату №2, процесор №2 та відеокарту №2, котрі все ще не працювали. Потім він вмовив Asus надіслати третю материнську плату (цього разу гарантовано нову). Після цього система була зібрана з новим блоком живлення та новою оперативною пам’яттю. І знов — привіт, Q-Code 92.

«Я експериментував з незліченними спробами розміщення оперативної пам’яті, очищення CMOS, скидання BIOS до різних версій, переконався, що не підключено жодних периферійних пристроїв чи накопичувачів», — пише joel_motion.

Помилка Q-Code 92 вказує на проблему ініціалізації шини PCI, а це не зовсім точно визначає причину проблеми. Сайт Tom’s Hardware зауважує, що важко зрозуміти, чи дотримувався власник надійного алгоритму перевірки. Зазвичай у таких випадках система запускається з мінімальним набором компонентів, необхідних для проходження POST та появи виводу на екран. Потім очищується CMOS та почергово додається решта компонентів.

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Не ясно, чи міняв автор абсолютно ВСІ компоненти, навіть периферію, включно з монітором. Також, можливо, у цьому випадку йому слід було спробувати материнську плату іншого виробника, а не заміни від Asus. Варто зазначити, що власник комп’ютера, судячи зі всього, є високооплачуваним фахівцем — можливо, він витратив би менше свого дорогоцінного часу та нервів, якби звернувся до перевірених професійних збиральників.

Розділ Технології виходить за підтримки

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