Новини Технології 24.02.2026

Новий душ Kohler економить споживання води до 80%: брудну очищує та використовує повторно

Олександр Федоткін

У Kohler переконують, що їхня нова душова система Anthem EvoCycle забезпечує економію води до 80% без душових лійок, що обмежують тиск. 


Натомість Anthem EvoCycle використовує резервуар, розміщений в основі душа для збору використаної води та пропускання її через систему фільтрів. Потім ця вода повертається назад і може бути використана повторно. Вартість системи починається від $7500, зі знижкою може вийти $5625. Однак сантехніку та основу для резервуара доведеться купувати окремо за $825. 

Система рециркуляції Anthem EvoCycle починається зі стандартного режиму, коли через душ подається тільки чиста вода, яка потім збирається в резервуарі. Перемикання в “Режим циклу” змішує близько 2 л чистої води з відпрацьованою брудною. Брудна вода проходить через систему фільтрації замкненого циклу, а потім надходить у душ. Система не тільки знижує споживання води, а й потенційно здатна зменшити енергоспоживання внаслідок зменшення використання бойлера. 

Для насоса Anthem EvoCycle необхідне електричне живлення та цифровий контролер, який підключається до системи “розумний будинок”, а також мобільний застосунок для дистанційного керування. Для встановлення системи потрібно вирізати в підлозі отвір глибиною 17,3 см. 


Раніше ITC вже писав, що душова система Sprig від Kohler перетворює ванну кімнату на SPA. Між тим IKEA випустила Bluetooth-колонку Vappeby з захистом IP67 за $15.

Розумний унітаз Kohler Numi 2.0 за $11 500 із вбудованим голосовим помічником Alexa та об’ємним звуком тепер доступний кожному

Джерело: The Verge

