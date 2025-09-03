Новий фільм Кевін Спейсі зняв з росіянином — фігурантом найбільшої у світі криптовалютної афери

Кевіна Спейсі має режисерський досвід у понад 20 років. Однак після звинувачень у сексуальному насильстві над чоловіками та ще декількох злочинах такого ж характеру, його кар’єра покотилась у прірву. У 2023 році зі Спейсі зняли усі обвинувачення. І ось у 2025 році режисер вирішив відновити свою творчість та представив на Венеційському кінофестивалі науково-фантастичний бойовик під назвою “Сага про гвардійців — Портал сили” (Holiguards Saga — The Portal of Force).

Here’s the trailer shown in Venice for Kevin Spacey’s Holiguards Saga – The Portal of Force starring him with Dolph Lundgren, Eric Roberts and Tyrese, all seen in this 2-minute clip. pic.twitter.com/5pXXkjMyWe — Chris Gardner (@chrissgardner) August 31, 2025

Як виявилось, вибір Спейсі може взагалі поховати його кар’єру назавжди. Сценарій до фільму “Сага про гвардійців — Портал сили” був написаний чоловіком, якого розшукує влада США за участь у криптовалютній схемі Понці (фінансовій піраміді). Це росіянин Володимир Охотніков, більш відомий як Ладо, який разом із командою збудував одну з найбільших фінансових пірамід у світі. Ладо також знявся у стрічці та спродюсував її.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

У 2022 році SEC подала до суду на засновників Forsage, включно з Охотніковим, за шахрайство.

За версією слідства, через DeFi-проєкт Forsage у постраждалих виманили понад $340 млн.

Наступного року Департамент юстиції надав обвинувачення Охотнікову та його партнерам за керування “глобальною схемою Понці та піраміду”, яку федеральні прокурори на той час назвали першою кримінальною справою про шахрайство в історії США, що “стосується DeFi-схеми Понці”.

Департамент юстиції стверджував, що хоча платформа Forsage рекламувала себе як складний і прибутковий децентралізований матричний проєкт, насправді він базувався на смартконтрактах Ethereum, Tron і BNB Chain, які автоматично перенаправляли кошти від нових інвесторів Forsage до попередніх інвесторів. Департамент юстиції заявив, що понад 80% інвесторів втратили гроші, інвестуючи в проєкт.

Охотніков неодноразово заперечував твердження про те, що Forsage навмисно обманювала своїх клієнтів. У відео на YouTube, опублікованому невдовзі після того, як SEC оголосила про свої звинувачення проти нього, Охотніков сказав, що Forsage не була аферою, оскільки “справжні афери ніколи не можуть завоювати серця людей”.

Ладо-Охотніков проживає в Дубаї, де залишається поза юрисдикцією США. В недавньому інтерв’ю Jerusalem Post він сказав, що написав фільм частково для відображення свого лібертаріанського світогляду та вивчення вічної боротьби між конформізмом і свободою. Підприємець наразі зосереджений на метавсесвіт-стартапі здоров’я Holiverse, який обіцяє одного дня віртуально симулювати тіла користувачів, інтегруючи “різні продукти, біохакінг, генетику, креативність та саморозвиток” для потенційно продовження тривалості життя.