Новини Крипто 13.03.2026 comment views icon

Ledger виявила вразливість в Android, яка дозволяє викрасти seed-фразу криптогаманця за секунди

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Depositphotos

Команда Donjon компанії Ledger виявила критичну вразливість у ланцюжку безпечного завантаження MediaTek, яка потенційно може дозволити витягти PIN-код пристрою та seed-фрази криптогаманців за наявності фізичного доступу приблизно за 45 секунд.


Внутрішня команда безпеки Ledger стверджує, що слабке місце у ланцюжку притаманне прошивці Android-телефонів, які використовують процесори MediaTek. У тесті з доказом концепції (proof-of-concept) експлойт відновив конфіденційні дані гаманців із застосунків, зокрема Trust Wallet, Kraken Wallet і Phantom. Згідно із заявою, наданою The Block, зловмисник, який має фізичний доступ до телефону, може під’єднати його через USB до того, як завантажиться операційна система, витягти криптографічні ключі, що захищають повне шифрування диска Android, а потім розшифрувати сховище офлайн.

“Це дослідження доводить те, про що ми давно попереджали: смартфони ніколи не створювалися як сейфи”, — заявив у повідомленні технічний директор Ledger Чарльз Гійєме.

За словами дослідників, вразливість потенційно може зачепити приблизно 25% Android-телефонів, зокрема моделі виробників, що використовують чипи MediaTek і довірене середовище виконання Trustonic. Гійєме зазначив, що мета публікації дослідження — дати індустрії час виправити такі вразливості до того, як їх почнуть використовувати зловмисники. Donjon, внутрішня команда Ledger із “білих” хакерів, раніше вже розкривала вразливості, що впливають на чипи Android, а також атаки з обходом PIN-коду в конкуруючих гаманцях, ідеться у заяві.

“Хоча це можна виправити, і ми закликаємо всіх користувачів оновитися до останніх виправлень безпеки, наданих MediaTek і виробниками телефонів, це демонструє складність зберігання секретів на небезпечних пристроях. Якщо ваша криптовалюта знаходиться на телефоні, її безпека настільки ж сильна, наскільки сильна найслабша ланка в апаратному забезпеченні, прошивці або програмному забезпеченні цього телефону”, — пояснює Гійєме.

Звіт з’явився на тлі того, що зловмисники продовжують масово атакувати користувацькі гаманці. Інфраструктурні атаки, включно з крадіжками приватних ключів, викраденнями seed-фраз і захопленням фронтендів, становили понад 80% із $2,1 млрд, викрадених у першій половині 2025 року, згідно зі звітом аналітичної компанії блокчейн-розвідки TRM Labs. За підсумками всього року втрати від криптокрадіжок перевищили $3,41 млрд, свідчать дані Chainalysis. Компанія також відзначила значне зростання випадків компрометації особистих гаманців: їхня частка зросла з 7,3% загальної викраденої вартості у 2022 році до 44% у 2024-му, що торкнулося понад 158 000 випадків.


Джерело: The Block

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати