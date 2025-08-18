Новий патч Wuchang: Fallen Feathers "заборонив" вбивати босів

Wuchang: Fallen Feathers / Leenzee

Патч 1.5 в Wuchang: Fallen Feathers “примирив” босів з головним персонажем. А ще один регіон суттєво полегшили.

Оновлення загалом змінило гру. У ньому з’явилися покращення якості життя — наприклад, швидша анімація зцілення та оновлені кадри невразливості після підйому персонажа. Але головне — це зміни в сюжеті та босах, що сталися після хвиль критики. Як відомо, у центрі історії — хвороба героїні, що перетворює її тіло на щось пташине, але коригування торкнулися іншого.

Тепер кілька ключових босів, пов’язаних із династією Мін, більше не гинуть після битви. Замість цього вони падають виснаженими й залишаються на арені, іноді з новими діалогами. Це стосується генерала Чжао Юня, який несподівано з’являється як бос. Його поєдинок тепер подається як “випробування” безсмертної душі, а не як справжня смерть.

Схожі зміни торкнулися і Чжу Юцзяня, останнього правителя династії Мін. У грі він виглядає як мутована драконівська версія себе, одержима ідеєю безсмертя. До патчу його можна було остаточно перемогти, але тепер він більше не помирає. Після бою з’являється натяк, що він усамітнюється з дружиною, замість того щоб зникнути назавжди.

Оновлення зачепило й оточення. У четвертому регіоні гри — Worship’s Rise in Ruins — вороги, які належали до династії Мін, раптово перестали бути ворожими. Це повністю змінило атмосферу рівня, який раніше був насичений боями, а тепер став набагато легшим.

Такі зміни, ймовірно, з’явилися через тиск китайських користувачів, які критикували гру за “негативне зображення” династії Мін. Це була остання династія під владою етнічних ханьців, після якої до влади прийшли маньчжури. У грі ж ворогів-маньчжурів практично немає, а серед босів є кілька реальних історичних постатей саме з періоду Мін. Тому чимало, хто пов’язав рішення студії з цим.

Проте не всі гравці сприйняли ці зміни. У Steam вже з’явився мод Rollback Censorship Patch, який повертає версію 1.4. Мод вже завантажили понад тисячу разів. Працює він лише на Steam, тому користувачам Game Pass повернути стару версію не вийде. Щоб грати з модом, доведеться відключити автоматичні оновлення та запускати гру через окремий exe-файл.

