Новини Ігри 18.08.2025 comment views icon

Новий патч Wuchang: Fallen Feathers "заборонив" вбивати босів

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Новий патч Wuchang: Fallen Feathers "заборонив" вбивати босів
Wuchang: Fallen Feathers / Leenzee

Патч 1.5 в Wuchang: Fallen Feathers “примирив” босів з головним персонажем. А ще один регіон суттєво полегшили.

Оновлення загалом змінило гру. У ньому з’явилися покращення якості життя — наприклад, швидша анімація зцілення та оновлені кадри невразливості після підйому персонажа. Але головне — це зміни в сюжеті та босах, що сталися після хвиль критики. Як відомо, у центрі історії — хвороба героїні, що перетворює її тіло на щось пташине, але коригування торкнулися іншого.

Тепер кілька ключових босів, пов’язаних із династією Мін, більше не гинуть після битви. Замість цього вони падають виснаженими й залишаються на арені, іноді з новими діалогами. Це стосується генерала Чжао Юня, який несподівано з’являється як бос. Його поєдинок тепер подається як “випробування” безсмертної душі, а не як справжня смерть.

Схожі зміни торкнулися і Чжу Юцзяня, останнього правителя династії Мін. У грі він виглядає як мутована драконівська версія себе, одержима ідеєю безсмертя. До патчу його можна було остаточно перемогти, але тепер він більше не помирає. Після бою з’являється натяк, що він усамітнюється з дружиною, замість того щоб зникнути назавжди.

Оновлення зачепило й оточення. У четвертому регіоні гри — Worship’s Rise in Ruins — вороги, які належали до династії Мін, раптово перестали бути ворожими. Це повністю змінило атмосферу рівня, який раніше був насичений боями, а тепер став набагато легшим.

Такі зміни, ймовірно, з’явилися через тиск китайських користувачів, які критикували гру за “негативне зображення” династії Мін. Це була остання династія під владою етнічних ханьців, після якої до влади прийшли маньчжури. У грі ж ворогів-маньчжурів практично немає, а серед босів є кілька реальних історичних постатей саме з періоду Мін. Тому чимало, хто пов’язав рішення студії з цим.

Проте не всі гравці сприйняли ці зміни. У Steam вже з’явився мод Rollback Censorship Patch, який повертає версію 1.4. Мод вже завантажили понад тисячу разів. Працює він лише на Steam, тому користувачам Game Pass повернути стару версію не вийде. Щоб грати з модом, доведеться відключити автоматичні оновлення та запускати гру через окремий exe-файл.

Джерело: PC Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
Розробник Until Dawn звільняє 10% команди і відкладає реліз Directive 8020
Стартувала перша бета Battlefield 6, у черзі — 295 000 гравців
Геймплей Cronos: The New Dawn — біопанк, мандри в часі та вороги, що стають одним цілим (+дата релізу)
Китайська оптимізація: гра Wuchang приховано масштабує зображення навіть у режимі без масштабування
Юні геймери «зламують» систему перевірки віку обличчям Сема із Death Stranding
Ghost of Yōtei показала 22 хвилини геймплею — п’ять типів зброї, допити і табори в полі
Три найочікуваніші релізи літа поповнять Game Pass у липні
Новий патч Stellar Blade зламав запуск гри у Steam — доведеться видалити моди
Бос IO скоротив витрати на Hitman 3 уп'ятеро через один хитрий прийом. До чого тут туалети?
Cyberpunk 2077 та Deus Ex по-німецьки: вийшов трейлер екшн-RPG Neo Berlin 2087
PS Store віддає дві культові трилогії ігор всього за $6 — вдесятеро менше від звичайної ціни
Витік тестової версії Subnautica 2 натякає на жахливого Левіафана, VR та модифікацію генів
Актор озвучки про досвід з Clair Obscur: Expedition 33: «Я почуваюся повним шахраєм»
Найсмішніший момент Clair Obscur: Expedition 33 був «випадковою імпровізацією» акторів
Вірусну зраду з концерту Coldplay перетворили на відеогру
Steam навчився показувати, скільки кадрів у грі справжні, а скільки — згенеровані
Steam безплатно віддає кооператив з 92% схвальних відгуків
В System Shock 2 "двері сфінктера" не просто метафора — їх створили з реальної колоноскопії
Перший тизер горор-гри Dead Take — дві «найбільші» зірки у світі відеоігор і вайби Тайлера Дердена
У Steam розпочався «Фестиваль автоматизації» зі знижками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory та інші
Актор Майкла з GTA 5 розповів про найбільш ненависну місію в грі: «В мене спітніла дупа за ті 8 годин»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати