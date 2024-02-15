Новий трейлер «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» – прем’єра в Україні 28 березня

Warner Bros. опублікувала новий трейлер фільму «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія». Наступний візит у всесвіт монстрів відбудеться в Україні 28 березня, акторський склад очолять Ден Стівенс, Ребекка Голл, Браян Тайрі Генрі та Рейчел Хаус.

Трейлер розкриває персонажів фільму, починаючи з монстрів, які знищують піраміди. Малюк-Конґ, дитинча мавпи, приєднується до решти горил у битві. Трейлер демонструє й Ґодзіллу, який світиться синім світлом.

«Епічна битва триває! Кінематографічний Монстерверс від Legendary Pictures розказує про події після вибухового протистояння у стрічці «Ґодзілла проти Конґа». Цього разу нова небачена сила протистоїть могутньому Конґу та безстрашному Ґодзіллі і загрожує їхньому існуванню та…існуванню світу. «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» заглибиться в історію походження цих Титанів, таємниці Острова Черепа, а також міфічну битву, яка допомогла створити цих неймовірних істот і повʼязала їх навіки із людством».

Трейлер «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» дає вперше поглянути на новий дизайн «Ґодзілли». Режисер Адам Вінгард, який також зняв «Ґодзіллу проти Конґа», заявив, що хоче змінити дизайн монстра кайдзю. У попередньому фільмі 2021 року Вінгард хотів зберегти безперервність з попередньою частиною, але в наступній версії він хотів продемонструвати власний погляд. Це зокрема включає різні кольори Ґодзілли, які помітні в трейлері.

«Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» виходить у цікавий час, враховуючи його відносну близькість до дебюту «Ґодзілла мінус один». Всупереч першому враженню, голівудський фільм «Ґодзілла та Конґ» та японський «Ґодзілла мінус один» не є частиною однієї франшизи.

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Стрічка «Ґодзілла мінус один» набула великої популярності в США та отримала номінацію на «Оскар» за найкращі візуальні ефекти. Успіх фільму може допомогти й фільму «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія», оскільки глядачі не розділятимуть чітко обидві стрічки.

Джерела: Warner Bros., ScreenRant

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