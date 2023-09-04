Новини Кіно 04.09.2023 о 15:46

Godzilla Minus One / «Ґодзілла: мінус 1» ─ фільм про величезного монстра вийде у міжнародний прокат 1 грудня

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Компанія Toho представила трейлер майбутнього фільму Godzilla Minus One / «Ґодзілла: мінус 1». Він перенесе глядачів у післявоєнну Японію та розповість про напад гігантського монстра.

Дія фільму відбувається у Японії наприкінці 1940-х років. Він розповідає, як величезна істота нападає на країну, яка вже поставлена на коліна поразкою у Другій світовій війні. Пояснюючи назву фільму у пресрелізі, Toho каже наступне:

«Після війни економічний стан Японії скоротився до нуля. З’являється Ґодзілла і занурює країну в негативний стан».

Трейлер демонструє величезного монстра, який трощить все на своєму шляху і як іграшками кидається залізничними вагонами. Також ролик показує натовпи людей, що біжать, зруйновані будівлі та ядерний вибух.

Сценаристом та режисером фільму Godzilla Minus One / «Ґодзілла: мінус 1» став Такасі Ямадзакі. Це вже 33-й фільм Toho про Ґодзіллу. Картина вийде в Японії 3 листопада 2023, а глобальний старт прокату запланований на 1 грудня.

Джерело: polygon

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
S.T.A.L.K.E.R versus S.T.A.L.K.E.R 2
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg

Назар Яворський

автор

Дописи
Аварійне джерело живлення на всі випадки життя – FlashFish P60
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

автор

Дописи
Необхідність чи примха? Для чого потрібен XLR мікрофон
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати