Godzilla Minus One / «Ґодзілла: мінус 1» ─ фільм про величезного монстра вийде у міжнародний прокат 1 грудня

Компанія Toho представила трейлер майбутнього фільму Godzilla Minus One / «Ґодзілла: мінус 1». Він перенесе глядачів у післявоєнну Японію та розповість про напад гігантського монстра.

Дія фільму відбувається у Японії наприкінці 1940-х років. Він розповідає, як величезна істота нападає на країну, яка вже поставлена на коліна поразкою у Другій світовій війні. Пояснюючи назву фільму у пресрелізі, Toho каже наступне:

«Після війни економічний стан Японії скоротився до нуля. З’являється Ґодзілла і занурює країну в негативний стан».

Трейлер демонструє величезного монстра, який трощить все на своєму шляху і як іграшками кидається залізничними вагонами. Також ролик показує натовпи людей, що біжать, зруйновані будівлі та ядерний вибух.

Сценаристом та режисером фільму Godzilla Minus One / «Ґодзілла: мінус 1» став Такасі Ямадзакі. Це вже 33-й фільм Toho про Ґодзіллу. Картина вийде в Японії 3 листопада 2023, а глобальний старт прокату запланований на 1 грудня.

Джерело: polygon