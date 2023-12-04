«Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» ─ вийшов перший український трейлер фільму про епічну битву величезних монстрів

На шанувальників Монстерверсу від Legendary Picturesчекає нова грандіозна битва велетенських істот розміром з хмарочос. Warner Bros. Pictures та Legendary Pictures пропонують переглянути трейлер фантастичного пригодницького бойовика «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія».

Сюжет нового фільму розгортається після подій «Ґодзілла проти Конґа». Цього разу нова небачена сила протистоїть могутньому Конґу та безстрашному Ґодзіллі й загрожує їхньому існуванню та… існуванню світу. А отже глядачів чекає нова епічна битва.

«Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» заглибиться в історію походження цих Титанів, таємниці Острова Черепа, а також міфічну битву, яка допомогла створити цих неймовірних істот і пов’язала їх навіки із людством.

Режисером фільму «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» став Адам Вінґард, який створив попередню частину «Ґодзілла проти Конґа». Головні ролі виконали Ребекка Голл («Залізна людина 3», «Вікі Крістіна Барселона»), Браян Тайрі Генрі («Вічні», «Джокер»), Ден Стівенс (серіали «Абатство Даунтон», «Легіон»), Келі Готтл, Алекс Фернс, Фала Чен та інші. Музику написав Junkie XL («Шалений Макс: Дорога люті», «Дедпул»).

Фільм «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» вийде в український прокат 11 квітня 2024 року.