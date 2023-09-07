Новий трейлер Mortal Kombat 1 — Меган Фокс зіграла Нітару

Студія NetherRealm випустила нове промовідео до Mortal Kombat 1. Воно представляє нового персонажа на ім’я Нітара. Її озвучила відома голлівудська акторка Меган Фокс.

Актриса «Трансформерів» та «Черепашок Ніндзя» помістила себе в персонажку, яка є вампіркою з крилами. За словами Фокс, Нітара одночасно належить злу, але є доброю натурою.

Як ігровий персонаж Нітара вперше з’явилася в Mortal Kombat: Deadly Alliance 2002 року. Потім ще були появи в Mortal Kombat: Deception (2004) та Mortal Kombat: Armageddon (2006). Також Нітара мала епізодичну появу в фільмі Mortal Kombat 2021-го.

Warner bros. побудувала маркетингову стратегію навколо трейлерів, що представляють персонажів. Раніше так анонсували Сіндел та Генерала Шао, Reptile, Havik і Ashrah. Ймовірно свій трейлер буде й у Хоумлендера з «Хлопаків», який здається також буде в грі.

Реліз Mortal Kombat 1 на ПК (Steam та EGS), PS5, Xbox Series та Switch заплановано на 19 вересня. Усіх запрошує пограти Дейв Батіста.