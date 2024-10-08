Новий трейлер «Єретик» — горору від А24 з Г’ю Грантом у головній ролі

A24 знову змушує нас боятися. Цього разу — Г’ю Гранта.

У центрі сюжету — дві парафіянки, які потрапляють до будинку загадкового містера Ріда (Грант). Дівчата опиняються в пастці, яку влаштував господар, щоб випробувати міцність їхньої віри. Персонаж Гранта постає перед глядачами в незвичному амплуа антагоніста, що додає фільму особливої гостроти.

До акторського складу «Єретика» також увійшли Софі Тетчер і Хлоя Іст. Режисери — Скотт Бек і Браян Вудс, відомі за роботою над фільмами «65» та «Вони».

«Єретик» поєднує елементи головоломки з моторошною естетикою. Фільм нагадує такі відомі картини, як «Смертельний лабіринт», «Людина-невидимка» та серія «Пила».

Українські глядачі зможуть побачити «Єретика» на великих екранах з 28 листопада.