Новини Кіно 08.10.2024 о 20:20 comment views icon

Новий трейлер «Єретик» — горору від А24 з Г’ю Грантом у головній ролі

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Ігор Панченко

Автор новин

A24 знову змушує нас боятися. Цього разу — Г’ю Гранта.

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У центрі сюжету — дві парафіянки, які потрапляють до будинку загадкового містера Ріда (Грант). Дівчата опиняються в пастці, яку влаштував господар, щоб випробувати міцність їхньої віри. Персонаж Гранта постає перед глядачами в незвичному амплуа антагоніста, що додає фільму особливої гостроти.

До акторського складу «Єретика» також увійшли Софі Тетчер і Хлоя Іст. Режисери — Скотт Бек і Браян Вудс, відомі за роботою над фільмами «65» та «Вони».

«Єретик» поєднує елементи головоломки з моторошною естетикою. Фільм нагадує такі відомі картини, як «Смертельний лабіринт», «Людина-невидимка» та серія «Пила».

Українські глядачі зможуть побачити «Єретика» на великих екранах з 28 листопада.

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Трейлер фільму «Єретик» ─ Г’ю Грант в ролі маніяка, що заманив місіонерок в пекельний лабіринт

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