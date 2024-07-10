Трейлер фільму «Єретик» ─ Г’ю Грант в ролі маніяка, що заманив місіонерок в пекельний лабіринт

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Незабаром в український прокат вийде новий горор та психологічний трилер «Єретик». Фільм зняли режисери Скотт Бек і Брайан Вудс, відомі своєю сценарною роботою у франшизі «Тихе місце».

Фільм розповідає про двох мормонських міссіонерок (Софі Тетчер і Хлоя Іст), які намагаються навернути у віру літнього чоловіка (Г’ю Грант). Однак дідусь, який здається милим та привітним, на перший погляд, виявляється маніяком та антирелігійним фанатиком. Тепер дівчатам доведеться шукати вихід з його будинку-лабіринту з безліччю пасток та витончених тортур, які Єретик називає «випробуванням віри». Стрічка поєднує в собі головоломку та моторошну естетику в стилі «Смертельного лабіринту», «Людини-невидимки» та франшизи «Пила».

Скотт Бек та Брайан Вудс («Тихе місце», «65») стали режисерами та сценаристами фільму «Єретик». Продюсером став Стейсі Шер («Кримінальне чтиво», «Мерзенна вісімка»). Головні ролі в картині виконали актори:

Г’ю Грант – «Джентльмени», «Вонка», «Пригоди Паддінгтона 2», «Операція Фортуна», «Підземелля та дракони»

Софі Тетчер – «МаХХХін», «Шершні»

Хлоя Істман – «Фабельмани», «Перевертень».

Фільм «Єретик» з’явиться в українських кінотеатрах цього року. Точна дата буде оголошена незабаром.

Трейлер «Єретик» (український дубляж)

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