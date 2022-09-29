NukeMap — симулятор ядерного вибуху, який дозволяє оцінити масштаб руйнувань за обраною локацією

Корисним доповненням до величезної кількості матеріалів та інструкцій з виживання на випадок можливого застосування росією ядерної зброї стане інтерактивний симулятор NukeMap, що дозволяє змоделювати застосування ядерної зброї у конкретному місті та оцінити масштаб руйнувань. Онлайн-сервіс розробив та запустив ще у 2011 році Алекс Веллерштейн з Американського інституту фізики.

Як користуватися NukeMap

Інструмент максимально простий у використанні, та водночас продуманий до важливих дрібниць. Так, щоб змоделювати ядерний удар (так, які часи, такі і “забавки”), потрібно на карті вказати конкретне місце детонування ядерної бомби. Зробити це можна двома способами: ввести назву населеного пункту у відповідне поле (у правому верхньому куті) або просто перетягнути маркер на карті у потрібне місце. Наступний крок — задаємо тип боєприпасу. У списку доступних варіантів є стратегічна ядерна ракета «Тополь» (орієнтовна потужність заряду складає 800 кілотонн). Проте у відповідному полі можна вручну вписати потужність ядерного заряду. Найімовірнішим вважається застосування рф так званої тактичної ядерної зброї — це заряди малої потужності 0,5-50 кілотонн (для порівняння, потужність бомби, що скинули на Хіросіму, становила 25 кт). Тактичні ядерні боєголовки росіяни можуть розміщати на ракети, якими вже обстрілюють Україну.

Далі у симуляторі потрібно вказати варіант ядерного вибуху: наземний чи повітряний. Можна додатково встановити опції Жертви та Радіоактивні опади. Інструмент розраховує та показує радіус вогняної кулі, яка утворюється одразу після вибуху та поширюється врізнобіч від епіцентру, а також радіус інших уражальних чинників — вибухової хвилі, радіаційного та теплового випромінення, радіоактивних опадів. Також сервіс розраховує орієнтовну кількість людських жертв. Доступні також розширені налаштування, де можна змінити висоту розриву боєзаряду та інші параметри.

Наочна візуалізація наслідків у разі гіпотетичного ядерного удару по центру Львова

Ми використали сервіс NukeMap, щоб змоделювати наслідки у разі гіпотетичного ядерного удару по центру Львова ракетою «Кинджал» із ядерною боєголовкою (орієнтовна потужність вибуху 25 кілотонн). Такі ракети поки лишаються недосяжними цілями для наявних в Україні засобів ППО.

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Параметри не змінювалися — вибрані стандартні значення, вписані розробником. Радіус вогняної кулі (яскраво-оранжевий колір) у такому разі сягне 220 м (миттєва смерть), а потужна вибухова хвиля (червоний колір) зруйнує все на своєму шляху в радіусі 800 м, включно з капітальними бетонними будівлями (смертність у цій зоні також наближається до 100%). Теплова хвиля (світло-оранжевий колір), яка викликає опіки третього ступеня, охопить ділянку радіусом 2,45 км. Радіус помірного ураження (темно-сірий колір) з масовими руйнаціями житлових будинків та пожежами оцінюється у 1,83 кілометра, а радіус зони слабкого ураження (світло-сірий колір) вибуховою хвилею, яка призведе до вилітання шибок у будинках, — 4,92 кілометра.

Зона сильного радіаційного забруднення (яскраво салатовий колір) пошириться на 1,36 км від епіцентру вибуху (доза іонізуючого випромінювання 5,000 мЗв; ймовірна смерть приблизно через 1 місяць, а 15% тих, хто виживе, зрештою помруть від раку).