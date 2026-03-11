Новини Пристрої 11.03.2026 comment views icon

OnePlus 16 отримає 200 Мп камеру, батарею 9000 мА•год і чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, — інсайдер

Вадим Карпусь

OnePlus 15
OnePlus 15

У мережі з’явилися нові подробиці про майбутній флагман OnePlus 16. До офіційної презентації ще кілька місяців, однак інсайдери вже розкривають ключові технічні характеристики смартфона — від процесора до камери.


За інформацією відомого інформатора Digital Chat Station, смартфон OnePlus 16 отримає значно потужніший чип, ніж очікувалося раніше. Попередні витоки вказували на процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (як у Xiaomi 18), але тепер повідомляють про інший варіант — чип SM8975, який, імовірно, вийде на ринок під назвою Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Йдеться про флагманський процесор, створений за 2-нм техпроцесом. За словами інсайдера, він працюватиме разом із новим поколінням оперативної пам’яті LPDDR6, що має забезпечити вищу швидкість обробки даних і кращу енергоефективність. Цікаво, що цей самий процесор може з’явитися і в майбутньому флагмані Samsung Galaxy S27 Ultra.

Ще одна деталь стосується камери. Поточний інженерний зразок OnePlus 16, за даними витоку, оснащений 200-мегапіксельним перископічним телефото модулем. Така система дозволяє отримувати якісні фото з великим оптичним збільшенням і традиційно використовується у топових смартфонах для зйомки віддалених об’єктів.


Не менш цікаво виглядають і інші характеристики пристрою. Смартфону приписують акумулятор місткістю 9000 мА·год, що значно перевищує стандартні батареї у флагманах. Для швидкого поповнення заряду передбачена дротова швидка зарядка потужністю 120 Вт.

Також очікується оновлений ультразвуковий сканер відбитків пальців, який зазвичай працює швидше та точніше за оптичні сенсори. Екран смартфона, за чутками, створить китайський виробник панелей BOE. Йдеться про OLED-панель BOE X5 з частотою оновлення 240 Гц.

Офіційно компанія OnePlus поки не підтверджувала ці характеристики.

OnePlus 15T вперше показали офіційно: компактний флагман з батареєю 7500 мА•год

Джерело: gsmarena

