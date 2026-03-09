OnePlus 15T вперше показали офіційно: компактний флагман з батареєю 7500 мА•год

OnePlus 15T

OnePlus вперше офіційно продемонструвала дизайн майбутнього смартфона OnePlus 15T. Перед цим виробник кілька тижнів поступово розкривав деталі пристрою через публікації у Weibo від президента компанії Лі Цзе. У цих тизерах уже з’являлися відомості про характеристики, рамки дисплея, батарею та покращення камери, а тепер показали й зовнішній вигляд смартфона.





Офіційні зображення демонструють щонайменше два кольорові варіанти. Компанія робить ставку на м’якші відтінки. За попередніми витоками, серед назв можуть бути Pure Cocoa та Relaxing Matcha.

На задній панелі у верхній частині корпусу розмістився прямокутний модуль камери. Він містить подвійну камеру та світлодіодний спалах. Дизайн виглядає стримано й мінімалістично — без складних декоративних елементів.





Що відомо про OnePlus 15T

Загалом OnePlus 15T не радикально відрізняється від попередніх моделей серії T, але новий дизайн добре поєднується з технічними характеристиками. Смартфон оснащений 6,32-дюймовим пласким дисплеєм із ультратонкими симетричними рамками, що створює відчуття сучасного та просторого екрана у відносно компактному корпусі.

За словами Лі Цзе, смартфон отримав акумулятор місткістю 7500 мА·год, що чимало для пристрою такого розміру. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 100 Вт та швидка бездротова зарядка потужністю 50 Вт.

У камері з’явився перископічний телефото об’єктив LUMO, який став оновленням порівняно зі стандартним телеоб’єктивом у попередній моделі OnePlus 13T.

Смартфон також отримав кілька рівнів захисту від води та пилу: IP66, IP68, IP69 і IP69K. Пристрій оснащений 3D-ультразвуковим сканером відбитків пальців. Крім того, він підтримує магнітні аксесуари — зокрема зарядні пристрої та системи охолодження.

За неофіційними даними, смартфон OnePlus 15T працюватиме на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Водночас інформацію про ціну та глобальний запуск поки не оголосили. Про глобальний реліз також поки що не повідомляється. Враховуючи активне розкриття інформації самою компанією, офіційна презентація може відбутися вже незабаром.

Джерело: phandroid