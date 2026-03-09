banner
Новини Пристрої 09.03.2026 comment views icon

OnePlus 15T вперше показали офіційно: компактний флагман з батареєю 7500 мА•год

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

OnePlus 15T вперше показали офіційно: компактний флагман з батареєю 7500 мА•год
OnePlus 15T

OnePlus вперше офіційно продемонструвала дизайн майбутнього смартфона OnePlus 15T. Перед цим виробник кілька тижнів поступово розкривав деталі пристрою через публікації у Weibo від президента компанії Лі Цзе. У цих тизерах уже з’являлися відомості про характеристики, рамки дисплея, батарею та покращення камери, а тепер показали й зовнішній вигляд смартфона.


Офіційні зображення демонструють щонайменше два кольорові варіанти. Компанія робить ставку на м’якші відтінки. За попередніми витоками, серед назв можуть бути Pure Cocoa та Relaxing Matcha.

OnePlus 15T вперше показали офіційно: компактний флагман з батареєю 7500 мА•год

На задній панелі у верхній частині корпусу розмістився прямокутний модуль камери. Він містить подвійну камеру та світлодіодний спалах. Дизайн виглядає стримано й мінімалістично — без складних декоративних елементів.


Що відомо про OnePlus 15T

Загалом OnePlus 15T не радикально відрізняється від попередніх моделей серії T, але новий дизайн добре поєднується з технічними характеристиками. Смартфон оснащений 6,32-дюймовим пласким дисплеєм із ультратонкими симетричними рамками, що створює відчуття сучасного та просторого екрана у відносно компактному корпусі.

За словами Лі Цзе, смартфон отримав акумулятор місткістю 7500 мА·год, що чимало для пристрою такого розміру. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 100 Вт та швидка бездротова зарядка потужністю 50 Вт.

У камері з’явився перископічний телефото об’єктив LUMO, який став оновленням порівняно зі стандартним телеоб’єктивом у попередній моделі OnePlus 13T.

Смартфон також отримав кілька рівнів захисту від води та пилу: IP66, IP68, IP69 і IP69K. Пристрій оснащений 3D-ультразвуковим сканером відбитків пальців. Крім того, він підтримує магнітні аксесуари — зокрема зарядні пристрої та системи охолодження.

Спецпроєкти
Високі стелі, панорамні види на Карпати та енергоефективність. Чим дивує нова черга котеджів Skogur
Нові ігрові монітори GIGABYTE GO27Q24 і GO27Q24A: 27 дюймів, швидкість 240 Гц та «геймерські» інструменти

За неофіційними даними, смартфон OnePlus 15T працюватиме на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Водночас інформацію про ціну та глобальний запуск поки не оголосили. Про глобальний реліз також поки що не повідомляється. Враховуючи активне розкриття інформації самою компанією, офіційна презентація може відбутися вже незабаром.

OnePlus 15T збереже 50 МП камери, але з дещо гіршими характеристиками

Джерело: phandroid

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що каже Samsung: двомісячний Galaxy S25+ загорівся під час заряджання
Реверсивну зарядку Realme P4 Power 10 000 мАг випробували на iPhone 17 Pro: вистачить на два рази, але з нюансами
Google Pixel 10a: офіційний рендер, ціна та дата виходу
Забудьте iPhone 17 Pro: iPod став новим трендом зумерів у 2026 році й ось чому
Вийшли Vivo V70 і V70 Elite від $505: 3 камери, 6500 мА•год і 90 Вт зарядки
Перші фото з камери Samsung Galaxy S26 Ultra проти iPhone 17 Pro та Vivo X300 Pro: який смартфон знімає краще?
Другий дисплей E-ink для смартфона: невеликий рідер Xteink X4
Вийшли Redmi Turbo 5: від $287 за Dimensity 8500 до Max-версії з 9000 мА•год
Клієнту відправили новий iPhone 17 Pro з плямами та зірваною пломбою, а на обміні нарахували потрійний завдаток
Підступний баг Google Pixel: вас чують на іншому боці, коли абонент пропустив або скинув виклик
Перший Samsung Galaxy TriFold вже зламався у місці згинання
Українець порівняв "тарифи" trade-in на iPhone 15 в п'яти магазинах: різниця в ціні сягала 13 000 грн (оновлено)
Trump Phone існує: Trump Mobile "показала" оновлений T1 Phone, геть не Made in USA
Motorola на CES 2026: преміальний Signature, Razr 60 FIFA Edition та нові гаджети
Зекономив $800: власник втраченого iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ отримав версію на 2 ТБ за гарантією AppleCare+
Складаний Oppo Find N6 матиме 200 Мп квадрокамеру Hasselblad і технологію Danxia
Nothing Phone (4a) показали у рожевому кольорі разом з переробленою панеллю Glyph
Meizu може вийти з ринку смартфонів: розробку Meizu 23 зупинили, Flyme Auto відокремлюють
Помилка перекладу: Apple iPhone 18 Pro не отримає фронтальну камеру збоку
Motorola представила бюджетні смартфони Moto G77, G67, G17 і G17 Power
Apple iPhone 17e за $599 отримав чип A19, удвічі більше пам'яті і MagSafe з Qi2
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати