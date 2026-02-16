tradfi
Перші деталі Xiaomi 18: дизайн як у "старого" iPhone та Snapdragon 8 Elite Gen 6

Вадим Карпусь

Рендер Xiaomi 18

До презентації смартфонів серії Xiaomi 18 залишається близько семи місяців — запуск очікують у вересні, разом із базовою версією також вийдуть моделі 18 Pro та 18 Pro Max. Водночас у мережі вже з’явилися перші рендери, які демонструють можливий редизайн стандартної версії Xiaomi 18. І він помітно відрізняється від попередника.


Згідно з витоками, новинка може отримати блок камер, стилістично близький до рішень iPhone 16 Pro. Йдеться про піднятий острівець у верхньому лівому куті задньої панелі з потрійною камерою та світлодіодним спалахом усередині. На зображеннях також видно брендинг Leica. Водночас LiDAR-сканера, характерного для iPhone Pro, на рендерах немає. Важливо зауважити, що опубліковане зображення не є офіційним — його могли створити у фоторедакторі або за допомогою ШІ, тому сприймати ці деталі варто обережно.

Очікується, що вся лінійка стане однією з перших із новими чипами серії Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Базовий Xiaomi 18, за чутками, отримає стандартну версію процесора, тоді як 18 Pro та 18 Pro Max можуть претендувати на потужніший Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Це розмежування прямо вплине на продуктивність і позиціонування моделей.

Серед очікуваних характеристик Xiaomi 18:


  • 6,4-дюймовий OLED-дисплей із адаптивною частотою оновлення до 120 Гц;
  • основна камера 50 МП;
  • ультраширококутний модуль 50 МП;
  • перископічний телефото модуль на 200 МП;
  • Android 17 із новою версією HyperOS;
  • покращені можливості швидкої зарядки (конкретні цифри поки не розкривають).

Раніше також з’являлися повідомлення про суттєві оновлення в камері та швидкості заряджання для всієї серії. Якщо інформація підтвердиться, Xiaomi може піти шляхом більш впізнаваного дизайну з акцентом на фотоможливості та співпрацю з Leica, зберігши при цьому компактніший формат порівняно з Pro-версіями.

Вийшли Xiaomi 17 Pro і Pro Max: другий екран для селфі, найновіший Snapdragon та величезна батарея

Джерело: notebookcheck, androidheadlines

