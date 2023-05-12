Оновлений застосунок Google Home став загальнодоступним – кілька місяців його тестувала обмежена кількість користувачів

Нещодавно Google випустила оновлену версію застосунку Google Home із рядом покращень. Однак доступ до програми попереднього перегляду мали лише приблизно півмільйона людей. Тепер, після кількох місяців тестування, пошуковий гігант оголосив, що оновлена версія застосунку стала загальнодоступною. Водночас компанія розкрила деякі з найважливіших нових функцій.

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По-перше, макет карти був реорганізований і тепер він має 5 вкладок, щоб спростити керування підключеними пристроями та створення домашньої автоматизації. Тепер буде швидше та простіше розуміти, що відбувається у будинку.

Оновлений застосунок містить папку Inbox, яка служить як вкладка повідомлень, де можна бачити важливі оновлення, такі як проблеми з пристроєм або нагадування про передплату. Вкладка Activity дозволить переглянути історію пристрою та камери у хронологічному порядку. Також є вкладка Favorites, де користувачі можуть закріплювати свої найчастіше використовувані пристрої, дії та засоби автоматизації.

Оновлений застосунок Google Home спростив доступ до камер Nest та перегляд зображення з них. Всі канали тепер доступні в одному місці Camera Space. Канали також можна додати на вкладку Favorites, щоб одразу ж переглядати трансляції при відкритті застосунку. Google оголосила, що найближчими місяцями буде реалізована підтримка камер Nest раннього покоління.

Крім того, Google повідомив, що додає додаткові функції до застосунку Home для Wear OS. Крім можливості прокручувати свої кімнати на розумному годиннику, користувачі зможуть отримати доступ до Favorites, коли захочуть внести зміни. Застосунок Home для Wear OS буде доступний для всіх з 15 травня.

Також було доопрацьовано застосунок Google Home для планшетів. Він отримав деякі покращення в альбомній та портретній орієнтації. Також було додано підтримку навігації за часовою шкалою камери та списком подій у ландшафтному режимі.

Джерело: phonearena