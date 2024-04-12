Новини Пристрої 12.04.2024 о 17:46 comment views icon

«Вбивця» смартфонів AI Pin розчарував оглядачів — інженер Humane відповів, що «ідеальних продуктів не існує»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

«Вбивця» смартфонів AI Pin розчарував оглядачів — інженер Humane відповів, що «ідеальних продуктів не існує»

Минулого року Humane анонсувала гаджет-асистент зі штучним інтелектом з назвою Ai Pin. Він кріпиться до одягу, та виступає в ролі розумного пристрою без екрана, а для виведення інформації використовується невеличкий проєктор. Минулого тижня цей нетиповий гаджет нарешті вийшов на ринок та відразу зазнав досить жорсткої критики.

Пристрій критикують за високу ціну в $700 (яка доповнюється ще й щомісячною підпискою у $24), проблеми з підключенням до серверів та обмежені функціональні можливості. Ба більше — AI Pin постійно гріється й видає повідомлення про перегрів, а також кріпиться до одягу на звичайний магніт, що виглядає не надто надійним рішенням. В деяких оглядах пристрій називають «незавершеним» та «не надто корисним». Оглядач The Verge описав цей продукт як «зовсім недороблений» і «повністю зламаний». Рецензент New York Times заявив, що йому подобається «шикарна естетика» та концепція пристрою, хоча він критично ставився до інших аспектів.

«Вбивця» смартфонів AI Pin розчарував оглядачів — інженер Humane відповів, що «ідеальних продуктів не існує»

Однак голова відділу розробки продуктів у Humane Кен Косієнда зробив розлогу публікацію в X (Twitter), в якій відкидає критику та захищає AI Pin.

Косьєнда стверджує, що використовує пристрій «весь час», щоб ставити запитання та здійснювати пошук в інтернеті, але визнав, що він може «інколи розчаровувати», як і його ноутбук чи смартфон.

Онлайн-курс "С++ для GameDev" від robot_dreams.
Навчіться кодити на C++ з нуля, опануйте принципи обʼєктно-орієнтованого програмування, ключові бібліотеки та інструменти.Створюйте десктопні та мобільні ігри. Розвивайтеся в геймдеві.
Детальніше

У спробі впоратися з очікуваннями користувачів він додав:

«Ідеального продукту не існує. Формфактор Ai Pin чудовий, а наша нова операційна система Ai — чудовий новий ландшафт для дослідження, але це не магія. Очікуйте ті самі злети та падіння, що й інші ваші технології».

Компанія рекламувала пристрій як спосіб для споживачів зменшити свою залежність від смартфонів і як альтернативу «набору тексту на клавіатурі або прокручування на екрані». Проте, схоже, у випадку Ai Pin ще є над чим працювати.

Джерело: businessinsider


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати