«Вбивця» смартфонів AI Pin розчарував оглядачів — інженер Humane відповів, що «ідеальних продуктів не існує»

Минулого року Humane анонсувала гаджет-асистент зі штучним інтелектом з назвою Ai Pin. Він кріпиться до одягу, та виступає в ролі розумного пристрою без екрана, а для виведення інформації використовується невеличкий проєктор. Минулого тижня цей нетиповий гаджет нарешті вийшов на ринок та відразу зазнав досить жорсткої критики.

Пристрій критикують за високу ціну в $700 (яка доповнюється ще й щомісячною підпискою у $24), проблеми з підключенням до серверів та обмежені функціональні можливості. Ба більше — AI Pin постійно гріється й видає повідомлення про перегрів, а також кріпиться до одягу на звичайний магніт, що виглядає не надто надійним рішенням. В деяких оглядах пристрій називають «незавершеним» та «не надто корисним». Оглядач The Verge описав цей продукт як «зовсім недороблений» і «повністю зламаний». Рецензент New York Times заявив, що йому подобається «шикарна естетика» та концепція пристрою, хоча він критично ставився до інших аспектів.

Однак голова відділу розробки продуктів у Humane Кен Косієнда зробив розлогу публікацію в X (Twitter), в якій відкидає критику та захищає AI Pin.

Косьєнда стверджує, що використовує пристрій «весь час», щоб ставити запитання та здійснювати пошук в інтернеті, але визнав, що він може «інколи розчаровувати», як і його ноутбук чи смартфон.

Today, the first public reviews about the Humane Ai Pin are now available for you all to read, In my career, I’ve worked on several 1.0 products you’ve probably used—the first iPhone is chief among them—and so I’ve been through this before. Let me run down some of the thoughts…

— Ken Kocienda (@kocienda) April 11, 2024