Опитування: Відпустку цього літа планує всього 11% працівників, 23% втратили роботу, а 47% вважає що це не на часі через війну

Згідно бліц-опитування, проведеного кадровим порталом grc.ua, планує відпустку рекордно низька кількість працівників (11%). Майже половина (47%) опитаних вважає, що зараз не час для відпочинку та радощів. Чверть (23%) взагалі втратила роботу через війну.

Не встигнувши повністю відновитися від кризи 2020 року, галузь туризму знову відчула чи не найсильніший негативний вплив внаслідок війни. На фоні загального поступового відновлення ринку праці після початку війни ця галузь входить до десятки сфер з мінімальною кількістю вакансій. Станом на червень 2022 року на цю професійну сферу припадає всього лише 0,6% вакансій від всіх актуальних.

Відсутність іноземних туристів, фінансові проблеми у вітчизняних туристів і, що найголовніше, впевненість у тому, що відпочинок від час війни недоречний, призвели до мінімальної заповненості санаторіїв та баз відпочинку в Україні. Закордонний туризм та, зокрема, відпочинок біля моря теж майже не затребуваний.

Як показало опитування кадрового порталу grc.ua, гарячі події в країні впливають і на можливість планувати відпочинок, і на бажання відпочивати. Відпустку цього літа планує рекордно низька кількість українських працівників – лише 11% опитаних. З них лише 1% має намір поїхати на відпочинок за кордон. Бажані напрямки майже не змінилися, найпопулярнішими є Туреччина та Єгипет, проте виліт відбуватиметься тепер з інших країн Європи. Більшість з тих, хто планує цього літа відпочинок, віддає перевагу внутрішньому туризму – намір поїхати у гори в Україні зазначило 3% опитаних, 6% бажає поїхати в інший регіон країни.

Переважна більшість українців вважає, що під час війни відпочинок та радощі взагалі не доречні. Таку позицію озвучила майже половина (47%) опитаних. Майже чверть (23%) респондентів зазначили, що втратили роботу через війну, а тому ані можливості, ані бажання відпочивати немає. Ще 6% працівників перебувають у вимушеній безоплатній відпустці, а 9% опитаних шукають прихистку від війни за кордоном та їм теж зараз не до відпочинку.

Із введенням у дію воєнного стану в Україні змінилися й трудові права працівників та порядок надання відпусток. Згідно Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ, протягом дії воєнного стану щорічна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні. Якщо умовами трудового договору була передбачена більша кількість днів відпустки, то дія цих положень під час воєнного стану може бути припинена. Крім цього роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною), якщо цей працівник задіяний у роботах на об’єктах критичної інфраструктури.

Щодо відпустки без збереження заробітної плати, то на прохання працівника роботодавець може надавати таку відпустку без обмеження строку. Одночасно з цим, згідно законодавства, під час воєнного стану роботодавець не має права вимагати від працівника уходити у відпустку за свій рахунок. Оформлення відпусток без збереження заробітної плати є правом, але не обов’язком працівника. Якщо у зв’язку з воєнними діями підприємство не може функціонувати, або якщо припиняється робота частини структурних підрозділів, або неможлива організація роботи окремих працівників, роботодавець повинен оформлювати простій. Примушення працівників уходити у таких випадках у відпустку без збереження заробітної плати є порушенням трудових прав працівників.

Джерело: grc