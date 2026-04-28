Новини Пристрої 28.04.2026

Apple не відмовиться від Liquid Glass: інсайдер назвав справжню причину

Олександр Федоткін

Apple не відмовиться від Liquid Glass: інсайдер назвав справжню причину
Хоча далеко не всім сподобався інтерфейс Liquid Glass, доданий Apple разом з  iOS 26, однак компанія не збирається від нього відмовлятись.


Тому не варто чекати, що Apple в iOS 27 повернеться до традиційного користувацького інтерфейсу. Розробник вже запланував велику кількість оптимізацій та покращень, які виходитимуть протягом кількох найближчих років.

За словами інсайдера Ice Universe, техногігант з Купертіно планує випустити найінноваційніший дизайн дисплея та повністю усунути рамки. Ці плани тісно пов’язані з використанням інтерфейсу Liquid Glass.

Хоча Ice Universe не заявляє про те, що новий дисплей Liquid Glass Display призначений для ювілейного iPhone-20, згадка про чотиригранну панель передбачає, що він розробляється саме для цієї моделі.


Інсайдер зазначає, що він не буде схожим на ті, які використовувались у старіших моделях Android-смартфонів, оскільки кривина буде майже непомітною. Унікальний інтерфейс Liquid Glass UI дозволить світлу заломлюватись з країв, створюючи ілюзію абсолютної відсутності рамок. Нова конструкція також передбачає зникнення кутів, однак огляд з країв залишатиметься й нічим не порушуватиметься.

Простіше кажучи, новий дисплей Liquid Glass отримуватимуть надалі всі флагманські iPhone. За словами Ice Universe, випуск iPhone-20 буде найамбіційнішим, наймасштабнішим та найскладнішим проєктом, над яким працювали в Apple. Окрім створення інноваційного дисплея, розробнику необхідно домогтись перенесення Face ID та датчика фронтальної камери під екран без зниження якості зображення. Якщо якість не влаштує Apple, реліз може бути перенесений з 2027 на 2028 рік.

Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Раніше ми писали, що у мережі з'явилися нові деталі про перший складаний смартфон Apple iPhone Ultra. В мережі з'явились нові витоки, які розкривають подробиці про камери майбутніх iPhone.

Apple iPhone 20 стане “суцільним склом”: витік розкрив дизайн

Джерело: Wccftech

Apple готує 4 варіанти розумних окулярів для конкуренції з Ray-Ban Meta
Дякуємо, залиште собі: SanDisk пропонує SD-карту на 2 ТБ за ціною топового ПК
Apple готує iPad Air з OLED: ціна залишиться від $599
Samsung та Apple разом: Galaxy S26 незабаром підтримуватиме AirDrop від iPhone через Quick Share
Понад 36 Гбіт/c: ентузіасти з Teclab обійшли обмеження тактової частоти у відеокартах RTX 50
Ціни на процесори Intel Arrow Lake Refresh підскочили ще до початку продажів
Плани Apple на 2026 рік: чотири нові моделі Mac готуються до виходу
Продуктивність MacBook Neo перевірили з іграми на Windows 11
Оновлення для Nintendo Switch 2: покращення графіки та аналог ТВ-режиму
Apple представить iOS 27 та macOS 27 на WWDC 2026: відомі дати
Apple представила фонові покращення безпеки для iPhone, iPad та Mac
NVIDIA випустила DGX Station з 72-ядерним процесором Grace та 496 ГБ LPDDR5X
iOS 27 стає ближчим: Apple випускає бета 4 для iPadOS 26.5, tvOS 26.5
Apple планує абсолютно нову модель MacBook Ultra з сенсорним екраном і вищою ціною, — Гурман
Конфлікт інтересів: Apple погрожує видалити ШІ-чатбот Grok із магазину App Store
Округлений проти квадратного: злиті макети показали, як по-різному Apple і Samsung бачать широкий складаний смартфон
Новий витік розкриває точні розміри iPhone Ultra
Ціни на твердотілі накопичувачі SanDisk в магазинах Apple злетіли на 200%
Майже флагман: OPPO представила K15 Pro+ з Dimensity 9500s та акумулятором на 8000 мА·год за $540
Huawei представила Pura X Max — перший смартфон з дисплеєм 3:2 та змінною діафрагмою
Samsung відмовилась від кремній-вуглецевої батареї на 20 000 мА·год: Що пішло не так?
