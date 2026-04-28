Apple не відмовиться від Liquid Glass: інсайдер назвав справжню причину

Хоча далеко не всім сподобався інтерфейс Liquid Glass, доданий Apple разом з iOS 26, однак компанія не збирається від нього відмовлятись.





Тому не варто чекати, що Apple в iOS 27 повернеться до традиційного користувацького інтерфейсу. Розробник вже запланував велику кількість оптимізацій та покращень, які виходитимуть протягом кількох найближчих років.

За словами інсайдера Ice Universe, техногігант з Купертіно планує випустити найінноваційніший дизайн дисплея та повністю усунути рамки. Ці плани тісно пов’язані з використанням інтерфейсу Liquid Glass.

Хоча Ice Universe не заявляє про те, що новий дисплей Liquid Glass Display призначений для ювілейного iPhone-20, згадка про чотиригранну панель передбачає, що він розробляється саме для цієї моделі.





Інсайдер зазначає, що він не буде схожим на ті, які використовувались у старіших моделях Android-смартфонів, оскільки кривина буде майже непомітною. Унікальний інтерфейс Liquid Glass UI дозволить світлу заломлюватись з країв, створюючи ілюзію абсолютної відсутності рамок. Нова конструкція також передбачає зникнення кутів, однак огляд з країв залишатиметься й нічим не порушуватиметься.

Apple may define its next generation display as “Liquid Glass Display.”

It is not a traditional quad curved display, nor is it anything like the curved screen solutions we have seen on Android phones over the years. The curvature itself could be extremely subtle. What truly… pic.twitter.com/onj81yNWQf — Ice Universe (@UniverseIce) April 27, 2026

Простіше кажучи, новий дисплей Liquid Glass отримуватимуть надалі всі флагманські iPhone. За словами Ice Universe, випуск iPhone-20 буде найамбіційнішим, наймасштабнішим та найскладнішим проєктом, над яким працювали в Apple. Окрім створення інноваційного дисплея, розробнику необхідно домогтись перенесення Face ID та датчика фронтальної камери під екран без зниження якості зображення. Якщо якість не влаштує Apple, реліз може бути перенесений з 2027 на 2028 рік.

Джерело: Wccftech