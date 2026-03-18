Oppo Find N6 за €1250 отримав майже невидимий згин і батарею 6000 мА•год

Вадим Карпусь

Oppo разом зі смартгодинником Watch X3 представила свій новий складаний флагман Oppo Find N6. В ньому компанія робить ставку на те, що найбільше дратує у цьому формфакторі — згині екрана, зносу шарніра і захисті від пилу та води. Інженери переробили конструкцію й додали низку технічних рішень, щоб зробити смартфон практичнішим у щоденному використанні.


Характеристики Oppo Find N6

Головне оновлення Oppo Find N6 — це шарнір Titanium Flexion другого покоління. Він став на 11% ширшим і формує більш м’який вигин екрана у формі “краплі”, що зменшує знос. Oppo застосувала лазерне сканування з точністю 0,3 мікрометра, а потім 3D-друк полімеру з УФ-затвердінням. Це зменшило нерівності шарніра з 0,2 мм до 0,05 мм.

Додатково шар складаного дисплея став на 50% товстішим, має на 100% кращу здатність відновлювати форму та тепер на 338% стійкіший до деформацій. Екран буквально “повертається” у рівний стан після розкладання. Тому згин став “майже невидимим”. Смартфон сертифікований TÜV Rheinland:


  • 600 000 складань зі збереженням рівності
  • до 1 млн складань загалом

Внутрішній LTPO екран у розкритому стані має діагональ 8,12 дюйма та роздільну здатність 2480×2248 пікселів. Панель підтримує змінну частоту оновлення в діапазоні 1-120 Гц та пікову яскравість до 2500 ніт. Зовнішній 6,62-дюймовий LTPO дисплей підтримує роздільну здатність 2616×1140 пікселів, частоту оновлення 1-120 Гц та пікову яскравість до 3600 ніт. Обидві панелі підтримують 10-бітну глибину кольору та Dolby Vision.

Смартфон Oppo Find N6 отримав топовий чип Snapdragon 8 Gen 5 Elite, 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та вбудоване сховище UFS 4.1 місткістю 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Місткість акумулятора зросла до 6000 мА·год (у попередника було 5600 мА·год). Пристрій підтримує швидку дротову зарядку SuperVOOC потужністю 80 Вт та швидку бездротову зарядку AirVOOC потужністю 50 Вт. Корпус забезпечує захист від пилу та води за стандартами IP56 / IP58 / IP59.

Основна камера має 200 Мп сенсор 1/1.56″ (ISOCELL HP5), OIS та об’єктив 21 мм f/1.8. Її доповнює 50-мегапіксельний перископічний телефото модуль з OIS та 3-кратним зумом, а також 50-мегапіксельний ультраширококутний модуль з автофокусом. Фронтальні камери — по 20 Мп в кожному екрані.

Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 16 з фірмовою оболонкою ColorOS 16. Oppo обіцяє 5 років оновлень Android та 6 років оновлень безпеки.

Ціна

Передзамовлення на Oppo Find N6 вже відкриті, а продажі в різних країнах (переважно в Азії, Європа не входить у список) стартують 20 березня. Виробник встановив наступні ціни на різні конфігурації:

  • 12 / 256 ГБ — €1248
  • 16 / 512 ГБ — €1373
  • 16 ГБ / 1 ТБ — €1498

Перші покупці отримають у подарунок MagSafe чохол з гаманцем і підставкою.

Джерело: gsmarena

