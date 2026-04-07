Нові витоки щодо iPhone 18 та iPhone Air 2: дизайн та дата виходу

iPhone 18 (мокап).

Чуток про iPhone 18 Pro та iPhone Fold не бракує, але про інші майбутні флагмани Apple повідомлялося напрочуд мало. Однак нові витоки детально описують, чого очікувати від дизайну та термінів виходу iPhone 18 та iPhone Air 2.





iPhone 18: той самий Dynamic Island, мінімальні зміни в дизайні.

Раніше сьогодні відомий інсайдер з Weibo поділився хорошими новинами щодо термінів запуску iPhone Fold. Але протягом вихідних пара дописів від іншого інсайдера — Fixed Focus Digital — стосувалася двох інших майбутніх iPhone від Apple. Щодо базового iPhone 18 він написав:

“Стандартна модель iPhone 18 практично не зазнає змін у зовнішньому дизайні — за винятком можливого незначного коригування розмірів”.

Це суперечить попередній заяві Ice Universe про те, що всі моделі iPhone 18 отримають менший Dynamic Island. Але це підкріплює твердження інших звітів, у яких йшлося про те, що зменшений Dynamic Island від Apple буде ексклюзивним для iPhone 18 Pro та Pro Max.

“Потенційне незначне коригування” розмірів, здається, не буде чимось таким, що користувачі обов’язково помітять. Ми все ще очікуємо той самий 6,3-дюймовий екран, як і в iPhone 17. Для Apple не є незвичним вносити дуже незначні зміни в розміри з року в рік, які здебільшого непомітні. Хоча іноді вони можуть виявитися прикрими, якщо порушують сумісність із чохлами від попередніх моделей iPhone.

iPhone Air 2: Очікується осінній запуск з ітеративними змінами

Другий допис від Fixed Focus Digital стосується iPhone Air 2. Цей інсайдер був одним із головних джерел, що заперечували повідомлення про те, що iPhone Air наступного покоління відкладено до 2027 року. Звіт видання The Information стверджував, що iPhone Air 2 відкладається щонайменше до весни 2027 року. Причина? Щоб дати Apple час на додавання другої задньої камери.





Марк Гурман з Bloomberg погодився з терміном “весна 2027”, але скептично поставився до того, що буде додана друга камера. Fixed Focus Digital тим часом уже двічі заявляв:

“iPhone Air 2 вийде цієї осені разом із iPhone 18 Pro та iPhone Fold. Це буде “планове оновлення” без великих змін, таких як друга камера чи покращений дизайн”.

Останній допис інсайдера підтверджує, що Apple продовжує діяти за цим планом. Згідно з Google Translate, там сказано:

“Air 2 буде слідувати своєму стандартному циклу ітерації продукту”.

Якщо зміни в iPhone Air 2 справді обмежаться внутрішніми оновленнями, як-от чіп A20 Pro, то цілком логічно, що інформатор із ланцюжка поставок може знати про терміни виходу краще, ніж такі джерела, як The Information та Bloomberg.

Вихід iPhone Air 2 цієї осені забезпечив би Apple її типові чотири нові моделі для запуску, хоча й за вищими цінами, ніж зазвичай, оскільки базовий iPhone 18 вийде не раніше початку 2027 року.

Технологічні особливості: 2-нанометрові чіпи та новий екран

Однією з найбільш значущих інновацій у серії iPhone 18 має стати перехід на перші у світі 2-нанометрові процесори від TSMC. Очікується, що чіп A20 (та його Pro-версія) забезпечить приріст енергоефективності до 25-30%, що критично важливо для ультратонкого корпусу iPhone Air 2, де фізичний розмір акумулятора обмежений.

Крім того, інсайдери вказують на використання нової технології дисплеїв LTPO3 у моделях Pro. Це дозволить ще сильніше знизити частоту оновлення екрана в режимі Always-On та покращити кути огляду без втрати яскравості, що стане вагомим аргументом для тих, хто вагається між базовою моделлю та версією Pro.

Камери та інтеграція з Vision Pro

Особлива увага в лінійці 18-го покоління приділяється просторовому контенту. Попри чутки про одну камеру в iPhone Air 2, Apple планує впровадити в неї новий 48-мегапіксельний сенсор із гібридною лінзою (скло + пластик), що дозволить значно покращити якість зйомки при слабкому освітленні.

У той же час, iPhone 18 Pro може отримати оновлений телеоб’єктив із перемінною діафрагмою, що наблизить смартфон за можливостями до професійних камер. Це оновлення також спрямоване на покращення запису “Spatial Video” для гарнітури Vision Pro, роблячи ефект занурення ще реалістичнішим завдяки кращій глибині різкості та чіткості деталей.





Джерело: 9to5mac