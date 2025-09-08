Робот Tesla Optimus

Майбутнє вже тут. Принаймні, нас в цьому намагається переконати Ілон Маск, запускаючи безпілотні Robotaxi та людиноподібного робота Optimus. Але на варто не варто очікувати від такого “майбутнього” надто багато. Для роботи “автономного” Robotaxi потрібен постійний віддалений нагляд з управлінням, а останнє відео робота Tesla Optimus, який має стати важливою частиною стратегії компанії, показує, що він майже хвилину поспіль не може виконати жодної дії.

Відео минулого тижня опублікував у соцмережі X (колишній Twitter) генеральний директор Salesforce Марк Беніофф. Раніше він заявив, що в його компанії штучний інтелект виконує до 50% роботи, а також, що він замінив 4000 працівників штучним інтелектом, назвавши цей підхід Agentforce (“Сила агентів “). Саме цим дивним терміном Беніофф у твіті нагородив і робота Маска.

“Tesla Optimus від Ілона вже тут”, — написав Беніофф. — “Світанок фізичної революції Agentforce, виконання людської роботи за $200000–$500000. Революція продуктивності! Вітаю [Ілона Маска], і дякую за те, що ти завжди такий добрий до мене!”

На відео видно, як Беніофф і Маск розмовляють із золотистим Optimus. Робот починає словами, що він “просто відпочиває”.

Беніофф запитує:

“Гей, Optimus, ти знаєш, де я можу дістати кока-колу?”

На цьому запитанні система буквально зависає. Робот відповідає:

“Вибачте, у мене немає даних у реальному часі, але я можу відвести вас на кухню, якщо хочете пошукати кока-колу там”.

Навіть таке завдання виявляється надто складним для Optimus. Він кілька секунд нерухомо дивиться у камеру без жодних дій, після чого Маск за кадром каже:

“Гадаю, йому потрібно трохи більше… простору”.

Згодом робот нарешті починає рухатися, видаючи звук схожий на деренчання пластику, і прямує вузьким проходом в порожньому офісі — начебто в напрямку кухні. Маск додає:

“Він зможе ходити значно швидше”.

Elon’s Tesla Optimus 🤖🔥 is here! Dawn of the physical Agentforce revolution, tackling human work for $200K–$500K. Productivity game-changer! Congrats @elonmusk, and thank you for always being so kind to me! 🚀 #Tesla #Optimus pic.twitter.com/bA5IYIylE1 — Marc Benioff (@Benioff) September 3, 2025

Варто нагадати, що саме цього робота Маск називав основою майбутнього Tesla, стверджуючи, що Optimus становитиме 80% вартості компанії. Беніофф у своєму твіті повторив, що робот виконуватиме людську роботу за $200000–$500000 і стане “революцією продуктивності”.

Однак якщо пристрій, який коштує пів мільйона доларів, не здатний навіть принести напій, важко назвати його проривом. Попри це, Маск неодноразово наголошував, що саме гуманоїдні роботи — це майбутнє. За його прогнозами, до 2040 року їх буде 10 мільярдів, кожен із мінімальною ціною від $20000.

Навіть найкраща продемонстрована функція Optimus — уміння ходити на двох ногах — не є чимось винятковим. Як зауважив користувач Bluesky із ніком El Gato Astronomico, “ходити, не падаючи, — це і надзвичайно складно, і водночас найпростіше, що можна навчити робота. Тож ця система приблизно на 11% дотягує до рівня Atlas від Boston Dynamics семирічної давності, на 3% наближається до чогось справді корисного і на 0,05% до виконання завдань дешевше за людину”.

Ще один коментатор підсумував:

“Уявіть, наскільки все погано працює, якщо саме це відео вони вирішили показати”.

До того ж, навіть якби Optimus знав, де знайти кока-колу, у нього все одно залишаються безсуглобові, манекеноподібні руки, тож узяти пляшку він фізично не зміг би.

Отже, попри гучні заяви Ілона Маска та Беніоффа, демонстрація Tesla Optimus показала слабкі сторони проекту. Робот, який у перспективі оцінюється у сотні тисяч доларів і від якого очікують багатомільярдного ринку, поки що демонструє лише базову функціональність на рівні ходьби. Це викликає питання щодо реальних термінів його готовності до виконання завдань, які можуть бути корисними для бізнесу чи побуту.

Джерело: pcgamer