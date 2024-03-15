«Останній подих» ─ вийшов український трейлер екшну з Мілою Йовович

Незабаром в український прокат вийде екшн з елементами трилеру «Останній подих». У 2019 році він потрапив до «Чорного списку» сценаріїв року. Це добірка, яка щорічно підсвітлює найкращі сценарні роботи року, що не були екранізовані. Проте згодом фільм пішов у виробництво.

Фільм «Останній подих» розповідає про світ майбутнього, що задихається від нестачі кисню. Людство та більшість істот на Землі вимерли. Декілька вцілілих переховуються у бункерах, забезпечених генератором повітря. Такі укриття стають мішенню для всіх. У цьому скаженому, жорстокому та проклятому світі звичайна жінка бореться за своє життя, щоб її донька могла якомога довше дихати цінним повітрям.

Режисером фільму «Останній подих» став Стефон Брістол («Побачимося вчора»). Головні ролі в картині виконали актори Міла Йовович (франшиза «Оселя зла», «П’ятий елемент»), Сем Вортінгтон (дилогія «Аватар», «Термінатор: Спасіння прийде»), Кoммoн («Джон Уік 2», «Загін самогубців») та інші.

Фільм «Останній подих» вийде в прокат в кінотеатрах України з 4 квітня 2024 року.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!