Освіта від Ілона Маска. Мільярдер таки відкриє власний університет в Техасі — з акцентом на STEM

Згідно з податковими деклараціями благодійного фонду The Foundation, мільярдер планує відкрити навчальний заклад в Остіні, штат Техас, який стартує з початкової та середньої школи, орієнтованої на STEM, але з подальшою метою «‎розширення діяльності до університету».

Відповідно до заявки на отримання статусу звільнення від податків, поданої фондом у жовтні 2022-го до Служби внутрішніх доходів і переглянутої Bloomberg, в університеті працюватимуть «досвідчені викладачі» та застосовуватиметься традиційна навчальна програма «поряд із досвідом практичного навчання, включно з симуляціями, тематичними дослідженнями, проєктами виготовлення/дизайну та лабораторними дослідами».

Навчальний заклад планує отримати акредитацію від Комісії коледжів Південної асоціації коледжів і шкіл. Маск чи його представники ще не відповіли на запит про коментар.

У 2021 році Ілон опублікував лаконічний твіт з анонсом вищезгаданого університету, який нібито отримає ще й «‎епічний мерч». Водночас мільярдер ще 10 років тому створив школу Ad Astra в каліфорнійському кампусі SpaceX для своїх п’яти дітей і кількох дітей співробітників його космічної компанії. Згодом організація разом з Маском переїхала до Техасу.

Як зазначає Bloomberg, Остін став осередком інновацій у вищій освіті. У місті розташований головний кампус Техаського університету, а університет Остіна, запланований два роки тому як альтернатива «нелібералізму» традиційних американських коледжів, відкриється восени з початковим класом зі 100 студентів. Школа, яку підтримують видатні люди з наукових кіл і фінансів, зокрема історик Найл Фергюсон, колишній міністр фінансів Ларрі Саммерс і венчурний капіталіст Джо Лонсдейл, зібрала близько $200 мільйонів приватних пожертвувань.

Відповідно до заявки, у новій STEM-школі Маска буде початковий клас із 50 учнів, виконавчий директор, викладач та адміністратор.

У 2022 році мільярдер передав акції Tesla на суму $2,2 млрд своєму іменному фонду, а також пожертвував близько $100 млн на започаткування своєї нової благодійної організації. Макс також робив внески у World Central Kitchen, освітню Академію Хана та донорський фонд Fidelity Charitable, згідно з останніми податковими формами.

Маск нині є найбагатшою людиною світу зі статками у розмірі $220,8 млрд.

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Раніше стало відомо, що він створює окремо місто «Snailbrook» за межами Техасу із житлом для співробітників Tesla, SpaceX і Boring Co., а також будує величезний скляний будинок (нині прокурори розслідують витрати Tesla на будівництво цього секретного об’єкта).