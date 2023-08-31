Новини Авто 31.08.2023 о 10:28

Прокурори розслідують витрати Tesla на будівництво секретного «‎скляного будинку Ілона Маска»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Раніше потенційне нецільове використання коштів Tesla зацікавило членів правління компанії, а нині за розслідування взялися Федеральна прокуратура Манхеттена та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC).

У липні сайт The Wall Street Journal повідомляв, що в Tesla триває внутрішнє розслідування з приводу ймовірного зловживання коштами компанії для будівництва «‎Проєкту 24» – великої скляної будівлі у Техасі, схожої за дизайном на житловий будинок (у ньому передбачені спальні, ванні кімнати та кухня; також у візуалізаціях вказували водоспад у навколишньому ландшафті споруди, на додаток до футуристичного пікапа — схожого на Cybertruck). Під підозру тоді потрапив Омеад Афшар – наближений до Ілона Маска керівник фабрики Tesla в Техасі, який також залучений у роботу компаній Twitter і SpaceX.

Прокуратура та SEC в окремих розслідуваннях запитали в Tesla інформацію щодо того, скільки коштів витрачено на проєкт, ціль його будівництва, а також яким чином з ним пов’язаний сам Ілон Маск та які виплати він отримував від компанії. Комісія з цінних паперів і бірж вимагає від публічних компаній розкривати інформацію про операції на суму понад $120 000, у яких пов’язана сторона має істотний інтерес, а також повідомляти інвесторів про виплату будь-яких бонусів на суму понад $10 000 керівникам вищої ланки.

В останні роки Ілон Маск сам переїхав до Техасу та оголосив про рішення релокувати штаб-квартиру автовиробника до Остіна у жовтні 2021 року через «‎високі податки та надмірну увагу регуляторів» у Каліфорнії (у Техасі індивідуальні доходи чи приріст капіталу не оподатковуються). У квітні 2022 року в Остіні відкрили гігафабрику Tesla, а на початку цього року збільшили кількість працівників майже утричі.

У цьому ж штаті, згідно з іншими документами, які отримали журналісти, будують й окреме місто для співробітників компаній Маска під назвою «Snailbrook».

Утопія Ілона Маска. Мільярдер будує окреме місто для співробітників — з закритою територією, приватною школою та басейном

Виробник електромобілів має багату спільну історію з SEC – нині комісія спільно з Мін’юстом  розслідує сміливі заяви компанії та її керівника щодо можливостей автопілота Tesla, однак їхній конфлікт тягнеться ще з 2018-го, коли Маск заявив, що «забезпечив фінансування» для того, щоб зробити Tesla приватним. Тоді його та компанію зобов’язали виплатити по $20 млн для врегулювання справи (до мільярдера також «‎приставили» адвоката, який мав перевіряти його твіти). У серпні SEC заявила, що інвестори, які зазнали фінансових збитків через твіт Маска, можуть незабаром отримати виплату в розмірі $42,3 млн від фонду, створеного для врегулювання справ, пов’язаних з шахрайством із цінними паперами.

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Прокурори розслідують витрати Tesla на будівництво секретного «‎скляного будинку Ілона Маска»
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Михайло Шпак

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Раніше Tesla отримала спеціальний наказ від Національної адміністрації безпеки дорожнього руху, який вимагає детального звіту щодо її систем допомоги та моніторингу водія, а також використання секретної конфігурації, відомої під назвою «‎режим Ілона». Паралельно агенція завершує своє багаторічне розслідування щодо серії аварії за участі Tesla з автопілотом, які врізались у нерухомі автівки швидкої.

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