Утопія Ілона Маска. Мільярдер будує окреме місто для співробітників — з закритою територією, приватною школою та басейном

Трохи далі від житлових приміщень працівників розташується й маєток самого Маска.

Ілон Маск придбав тисячі квадратних метрів землі неподалік Остіна, штат Техас — це території колишніх пасовищ та сільськогосподарських угідь. Майбутнє місто назвуть «Snailbrook» — на честь талісмана тунельної компанії Boring (коли Маск відкрив підприємство, то просив співробітників будувати бурові машини, які рухаються «швидше за равликів»). Повідомляється, що на території вже з’явилися вітальні плакати із написом: «Ласкаво просимо, Снейлбрук, Техас».

Маск із командою описують майбутнє місто як «техаську утопію вздовж річки Колорадо», яке розташується неподалік об’єктів SpaceX та Boring Company. Згідно з документами, які отримав Insider, тут збудують приблизно 110 житлових споруд, а вулиці отримають назви Boring Boulevard, Cutterhead Crossing, Waterjet Way й Porpoise Place.

На території розташуються басейн, відкритий спортивний майданчик, тренажерний зал, приватна школа та особистий маєток Маска.

Снейлбрук — це, ймовірно, частина планів мільярдера з надання доступного житла для співробітників. The Wall Street Journal пише, що оренда тут буде дешевшою — будинок з двома-трьома спальнями коштуватиме від $800 на місяць (середня орендна плата в окрузі Бастроп становить близько $2200 на місяць). Якщо співробітника звільнили — він матиме 30 днів, щоб залишити житло.

У 2021 Ілон Маск «висловлював стурбованість» відсутністю доступного житла та виступив з терміновим закликом до його будівництва в Остіні, штат Техас, оскільки SpaceX та Tesla прагнули найняти тут сотні працівників. Тоді підприємець сказав, що планує створити місто під назвою Starbase — біля стартового майданчику SpaceX, приблизно за п’ять годин їзди від Остіна.

Президент Boring й старший помічник Маска Стів Девіс під час загальних зборів співробітників у 2022 році казав, що їм доведеться провести вибори мера, згідно з текстовими повідомленнями та людьми, що були на зустрічі.

Відповідно до законодавства Техасу, місто повинне мати не менше 201 мешканця для подання заявки на реєстрацію та подальшого схвалення від окружного судді. Округ Бастроп, як повідомляє пресслужба, жодних заяв від Маска чи його компаній ще не отримував.

Згідно з документами округу та іншими земельними документами за останні три роки організації, пов’язані з компаніями або керівниками компаній Маска, придбали не менше 3500 акрів землі в районі Остіна — це в сукупності приблизно в чотири рази перевищує розмір Центрального парку Нью-Йорка. Деякі місцеві чиновники, які займаються нерухомістю та землею, кажуть, що мільярдеру належить ще більше землі в цьому районі — 6000 акрів.

Джерело: The Wall Street Journal