Новини WTF 15.09.2023 о 15:44

Пародія на запуск iPhone 15 — відео Bickerstaff про кефірну ложку майбутнього PRO MAX в кольорі Golden Rose Deep

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Креативна агенція Bickerstaff надихнулась презентацією iPhone 15 та випустила власну версію Wonderlust – щоправда, для звичайної кефірної ложки бренду ҐоКарпати.

Звісно, у презентації її називають «‎інноваційною та технологічно вдосконаленою»:

«Вона ергономічно підходить під грудочки ложкового кефіру‎», — зазначають автори розробки, українська академія наук ім. Ґ.О. Карпатського (а по факту маркетологи торгової марки ҐоКарпати та креативники Bickerstaff).

На відео з пародійної презентації виступає «СЕО Науково-дослідного інституту кефірної ложки української академії наук ім. Ґ.О. Карпатського, Світлана Кук», яка розказує про чотири основні кольори ложки (Сільверстоун, Стардаст і СпейсГрей) та її покращену версію PRO MAX у кольорі Голден Роуз-Деп – на 10% більшу та на 33% потужнішу із забезпеченням «ще більшого задоволення від споживання».

Що цікаво, такі технологічно вдосконалені кефірні ложки, дійсно доступні для передзамовлення — хоча пропозиція лімітована, і власниками продукту стануть лише перші 100 щасливців. 

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Тут мимоволі згадується подібна ідея McDonald’s, яка у співпраці з Tesla випустила ложку для McFlurry у стилі Cybertruck за $4, й інший креатив Bickerstaff, яка місяць тому спільно зі студією Andaction розробила анімаційний ролик для ҐоКарпати «Крізь світи. Ложкова історія кохання» за допомогою Midjorney, Stable Defusion та Deforum.

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