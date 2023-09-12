Apple показала чотири iPhone 15 з USB-C (у Pro — титанова рамка!), Apple Watch Series 9 та Watch Ultra 2 — головне з презентації

Сьогодні Apple офіційно анонсує iPhone 15 (найімовірніше, оновлення торішньої серії iPhone 14 отримає наступний за порядком номер, 15) — велика презентація під назвою Wonderlust стартує в Купертіно о 20:00 за київським часом. Як завжди, захід транслюватиметься наживо, тож охочі зможуть стежити за анонсами зі сцени театру імені Стіва Джобса в кампусі Apple Park в реальному часі.

Підсумки презентації «Wonderlust» — що показала Apple

Нові Apple Watch — Series 9 на чипі S9 (на 50% швидше, за S8 в Series 8), екран з адаптивною яскравістю від 1 до 2000 ніт (вдвічі яскравіше, ніж в попередника) та новий жест Double Tap (подвійне стискання вказівного пальця з великим) для керування дзвінками, музикою та іншими функціями. Також багато нових ремінців (шкіряні, як і очікувалося, замінять нові моделі зі спеціального, більш екологічного матеріалу), зокрема від Nike та Hermès. Вже можна передзамовити в США — від $399 (GPS) або $499 (GPS + LTE). Старт продажів в США — 22 вересня.

на чипі S9 (на 50% швидше, за S8 в Series 8), екран з адаптивною яскравістю від 1 до 2000 ніт (вдвічі яскравіше, ніж в попередника) та новий жест Double Tap (подвійне стискання вказівного пальця з великим) для керування дзвінками, музикою та іншими функціями. Також багато нових ремінців (шкіряні, як і очікувалося, замінять нові моделі зі спеціального, більш екологічного матеріалу), зокрема від Nike та Hermès. Вже можна передзамовити в США — від $399 (GPS) або $499 (GPS + LTE). Старт продажів в США — 22 вересня. Захищені Watch Ultra 2 — нове покоління захищеного годинника Apple для спортсменів та любителів екстриму теж перейшло на чип S9, але має кілька додаткових переваг: екран з підвищеною яскравістю 3000 ніт та спеціальний деталізований циферблат з підтримкою нічого режиму, автономність до 36 год у звичайному режимі (до 72 год в енергоощадному). Ціна в США — від $799 (GPS + LTE). Вже можна передзамовити в США, а фактичні продажі стартують з 22 вересня.

— нове покоління захищеного годинника Apple для спортсменів та любителів екстриму теж перейшло на чип S9, але має кілька додаткових переваг: екран з підвищеною яскравістю 3000 ніт та спеціальний деталізований циферблат з підтримкою нічого режиму, автономність до 36 год у звичайному режимі (до 72 год в енергоощадному). Ціна в США — від $799 (GPS + LTE). Вже можна передзамовити в США, а фактичні продажі стартують з 22 вересня. iPhone 15 та 15 Plus — базові моделі з екранами 6,1 та 6,7 дюйма. Тепер з «динамічним острівцем» та USB-C замість Lightning, який використовувався в iPhone з 2012 року. Також базові моделі отримали екрани з максимальною яскравістю до 2000 ніт та підтримкою Dolby Vision. Ціни залишилися на торішньому рівні: від $799 за iPhone 15, тоді як Plus-версія стартує від $899. Передзамовлення відкриються 15 вересня, а продажі стартують 22 вересня.

— базові моделі з екранами 6,1 та 6,7 дюйма. Тепер з «динамічним острівцем» та USB-C замість Lightning, який використовувався в iPhone з 2012 року. Також базові моделі отримали екрани з максимальною яскравістю до 2000 ніт та підтримкою Dolby Vision. Ціни залишилися на торішньому рівні: від $799 за iPhone 15, тоді як Plus-версія стартує від $899. Передзамовлення відкриються 15 вересня, а продажі стартують 22 вересня. iPhone 15 Pro та 15 Pro Max — Pro-версії з екранами 6,1 та 6,7 дюйма відповідно, які Apple називає “найлегшими, найкращими та найбільш Pro за всю історію лінійки”. Серед ключових особливостей — міцніша рамка з титану замість сталі, найтонші рамки навколо екрану, оновлене внутрішнє компонування, яке полегшить ремонт, топовий 3-нм процесор A17 Pro з підтримкою трасування променів та ігор з графікою рівня консолей (на Pro-версіях вийдуть нативні порти Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil Village та рімейк Resident Evil 4), USB-C з підтримкою USB3 та пропускною здатністю до 10 Гбіт/с, кнопка «Дія» з налаштуванням різних фунцій та команд замість перемикача режиму звуку/тиші та покращена система основної камери (48 Мп основна + 12 Мп надширококутна + 12 Мп телефото) з оптичним зумом х5, можливістю записувати відео 4К з 60 к/с у ProRes та 3D-відео для Vision Pro. Ціна Pro-версій також не змінилася до попереднього покоління: від $999 та $1199 за iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max відповідно. В США попередні замовлення відкриються 15 вересня, а продажі — 22 вересня.

— Pro-версії з екранами 6,1 та 6,7 дюйма відповідно, які Apple називає “найлегшими, найкращими та найбільш Pro за всю історію лінійки”. Серед ключових особливостей — міцніша рамка з титану замість сталі, найтонші рамки навколо екрану, оновлене внутрішнє компонування, яке полегшить ремонт, топовий 3-нм процесор A17 Pro з підтримкою трасування променів та ігор з графікою рівня консолей (на Pro-версіях вийдуть нативні порти Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil Village та рімейк Resident Evil 4), USB-C з підтримкою USB3 та пропускною здатністю до 10 Гбіт/с, кнопка «Дія» з налаштуванням різних фунцій та команд замість перемикача режиму звуку/тиші та покращена система основної камери (48 Мп основна + 12 Мп надширококутна + 12 Мп телефото) з оптичним зумом х5, можливістю записувати відео 4К з 60 к/с у ProRes та 3D-відео для Vision Pro. Ціна Pro-версій також не змінилася до попереднього покоління: від $999 та $1199 за iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max відповідно. В США попередні замовлення відкриються 15 вересня, а продажі — 22 вересня. Дати релізу нових версій ОС — iOS 17 (18 вересня), iPadOS 17 (18 вересня), watchOS 10 (18 вересня), tvOS 17 (18 вересня), macOS 14 Sonoma (26 вересня).

Запис трансляції презентації Apple «Wonderlust»

За традицією Apple транслюватиме презентацію нових продуктів на сайті компанії, застосунку Apple TV, а також на YouTube. Нижче додаємо вікно програвача з офіційною трансляцією на YouTube (англійською), щоб охочі могли стежити за анонсами безпосередньо у цьому дописі.

Програма мінімум на сьогодні

iPhone 15 з USB-C (з 2012 року iPhone оснащувалися пропрієтарним роз’ємом Lightning) — загалом очікується чотири моделі на заміну тогорічним iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max

Смартгодинники Apple Watch Series 9 та Watch Ultra 2

Оновлені навушники AirPods Pro з USB-C

Дата релізу нових версій ОС — iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 Sonoma та tvOS 17.

Чого очікувати від iPhone 15, окрім підвищення ціни (за чутками, від $100 до $300), та загалом від сьогоднішньої презентації Apple — ми детально розповідали раніше в окремих матеріалах на сайті.

Про найцікавіші новинки з сьогоднішньої презентації Apple ми обов’язково детально розповімо в окремих матеріалах. Не перемикайтеся та слідкуйте за оновленням матеріалів на сайті.