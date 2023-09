Tesla в Китаї у співпраці з McDonald’s випустила ложку для McFlurry у стилі Cybertruck, яку Маск спочатку назвав фейком

Tesla та McDonald’s запускають у Китаї «Cyber ​​Spoon» — ложку для морозива McFlurry за $4, натхненну Cybertruck. Щоправда, гендиректор автовиробника Ілон Маск, схоже, не знав про таку рекламну акцію й на початку обізвав її фейком.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному обліковому записі Tesla в Weibo у Китаї, для продажу розроблять 50 000 «кіберложок».

Маск тим часом у коментарі під дописом шанувальника Tesla Сойєра Мерріта про «Cyber ​​Spoon» назвав цю новину «фейком».

