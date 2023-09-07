Новини WTF 07.09.2023 о 09:35

Tesla в Китаї у співпраці з McDonald’s випустила ложку для McFlurry у стилі Cybertruck, яку Маск спочатку назвав фейком

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Tesla та McDonald’s запускають у Китаї «Cyber ​​Spoon» — ложку для морозива McFlurry за $4, натхненну Cybertruck. Щоправда, гендиректор автовиробника Ілон Маск, схоже, не знав про таку рекламну акцію й на початку обізвав її фейком.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному обліковому записі Tesla в Weibo у Китаї, для продажу розроблять 50 000 «кіберложок».

Маск тим часом у коментарі під дописом шанувальника Tesla Сойєра Мерріта про «Cyber ​​Spoon» назвав цю новину «фейком».

Утім Мерріт роз’яснив Ілону, що інформація взята з офіційних соціальних мереж автовиробника, на що мільярдер відповів:

«У такому випадку я обов’язково її куплю!»

Tesla, безсумнівно, перемістила Cybertruck у центр уваги в тому, що стосується запуску індивідуальних тематичних товарів. Раніше автовиробник випустив картонний будиночок для котів у стилі футуристичного електропікапа та домашню зарядку для електромобілів.

Cybertruck — один з найочікуваніших продуктів Tesla, виробництво якого нарешті стартувало у липні. Нині на кіберавтівку оформлено понад 1,9 млн попередніх замовлень, хоча вона і надходить із затримкою у два роки.

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
CEX і DEX: розрізняємо види криптобірж
https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg

Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

Дописи
Що таке jRPG (японські рольові ігри) з елементами симуляції життя
https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Santolege Santolege

Безробітний

Дописи
Необхідність чи примха? Для чого потрібен XLR мікрофон
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати