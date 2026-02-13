tradfi
ПДВ для ФОПів: Мінфін готує компромісний варіант з вищим лімітом

Вадим Карпусь

ПДВ для ФОПів: Мінфін готує компромісний варіант з вищим лімітом
Реформа ПДВ для ФОП / Depositphotos

Поки підприємці намагаються налагодити роботу в умовах тотальних відключень світла, рахують витрати на генератори, системи збереження електроенергії та логістику, в уряді планують чергове “покращення” для тих, хто ще вижив. У можновладців не зникає ідея “активніше скубати гусака” — запровадити ПДВ для ФОП на спрощеній системі.


Спочатку Мінфін підготував законопроєкт з порогом обороту 1 млн грн — всі “багатії”, які отримали виручку (не прибуток) більше цієї суми, будуть зобов’язані зареєструватися як платники ПДВ з 2027 року. Ця ідея викликала величезну хвилю критики. І вже у січні 2026 року Державна регуляторна служба (ДРС) відмовилася погоджувати цей законопроєкт.

Уряд планує підвищити податки для ФОП до 17% та ускладнити «спрощенку» ─ але нескоро і після обговорення


Після цього з’явилась інша цифра — 4 млн грн. Про такий варіант написав Bloomberg, а українські експерти підтверджують: цей сценарій справді обговорюють. Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман каже, що через жорстку критику бізнесу Мінфін майже відійшов від ідеї 1 млн грн. Ймовірний новий поріг — 85 тис. євро, тобто близько 4,3 млн грн, щоб наблизитися до стандартів ЄС.

Юристи додають, що ліміт у 4 млн грн — це спроба знизити напругу в суспільстві. Якщо норму все ж ухвалять і вона запрацює з 2027 року, наслідки будуть різні. Бізнес, який працює з іншими платниками ПДВ, отримає податковий кредит і зможе конкурувати з великими компаніями. А от дрібна роздрібна торгівля та побутові послуги ризикують втратити частину клієнтів через зростання цін. Доведеться платити за бухгалтера, програмне забезпечення, проходити перевірки та вирішувати питання з податковими накладними.

Економіст Володимир Дубровський звертає увагу на іншу проблему: адміністрування ПДВ коштує дорого. Для підприємця з оборотом 1 млн грн це просто нереально. Навіть при 4 млн грн багато хто спробує дробити бізнес — відкривати ФОП на родичів і тримати оборот нижче порогу. За його словами, це дешевше, ніж повноцінний облік з ПДВ.

Непогодження законопроєкту ДРС змусило Мінфін переробляти документ. Ймовірно, уряд подасть оновлену версію з порогом 4 млн грн до Кабміну, а далі — до Верховної Ради, щоб формально виконати вимоги МВФ. Уже в парламенті депутати можуть змінити цифру або відкласти запуск норми до 2028 року.

Отже, ідея примусового запровадження ПДВ для ФОП нікуди не зникла, але ліміт у 1 млн грн фактично не витримав критики. Тепер усе крутиться навколо 4 млн грн. Остаточне рішення ще не ухвалили, але бізнесу вже варто готуватися до нових правил гри.

Докладніше ознайомитися з планами уряду впровадити ПДВ для ФОПів та можливим компромісом щодо підвищення порогу можна в матеріалі на сайті The Page.

Майже третина ФОПів планують закрити свій бізнес найближчим часом – наслідки підвищення податків

