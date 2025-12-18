Мінфін опублікував законопроєкт про 20% ПДВ для ФОПів — деталі

Depositphotos

Міністерство фінансів України представило законопроєкт про введення ПДВ у 20% для ФОПів з річним доходом понад 1 млн гривень. Документ передбачає, що податок буде введений в дію вже з 1 січня 2027 року.

Що пропонує законопроєкт?

Законопроєкт встановлює, що з 1 січня 2027 року ФОПи 1-3 груп, які досягнуть загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг в понад 1 млн грн (без врахування ПДВ) протягом останніх 12 календарних місяців, зобов’язані бути зареєстровані як платники податку на додану вартість у розмірі 20%. Додатково такі підприємці мають перейти на загальний бухгалтерський облік замість спрощеного.

Зі слів нардепа Ярослав Железняка, Уряд має винести законопроєкт на розгляд до 15 січня і прийняти до березня 2026 року.

“До 15 січня 2026 року десь Уряд внесе законопроєкт (це буде виконання prior action МВФ) і буде тиснути, щоб до кінця березня 2026 року прийняти (це буде вже маяк МВФ)”, — пише Железняк. “P.S. Нагадаю, це “чек за популізм” — коли зараз Україну змушують компенсувати всі ті роздачі грошей: кешбек, видачу 1000 грн, чекапи й марафони….”

Контекст

Вперше про сплату ПДВ для ФОПів з доходом в понад мільйон гривень активно заговорили три тижні тому після матеріалу Bloomberg. Видання писало, що цей захід є частиною попередніх умов (включно з переглядом правил про безмитне ввезення посилок) для отримання нової чотирирічної програми МВФ обсягом близько $8 млрд.

Плани були одразу розкритиковані деякими нардепами, громадськими організаціями та економістами. Останні стверджували, що це може призвести до зниження суспільного добробуту: загальні втрати нібито можуть скласти 150-180 млрд грн, або близько 1,5-2% ВВП.

“У 2024 році в Україні було зареєстровано понад 644 тис. ФОП — платників ЄП, з доходом понад 1 млн грн. Якщо уявити, що усі вони стануть платниками ПДВ, це створить додаткове навантаження на систему адміністрування ПДВ, знадобляться сотні тисяч бухгалтерів, яких немає та призведе до зростання поточних витрат мікробізнесу”, — йдеться у спільному зверненні до президента та уряду від українських аналітичних центрів.

Серед інших неприємних наслідків зазначають потенційне закриття більшості ФОП, виведення економіки “в тінь”, збільшення корупції та подорожчання більшості товарів та послуг. Міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявив, що уникнути змін у спрощеній системі оподаткування неможливо.

