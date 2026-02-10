tradfi
Пенсійні фонди США мають збитки 60% на акціях Strategy: компанія каже, що витримає біткоїн навіть по $8 000

Андрій Шадрін

Пенсійні фонди США мають 60% збитків на акціях Strategy: компанія каже, що витримає біткоїн навіть по $8 000
Depositphotos

Державні пенсійні фонди США зазнали серйозних збитків на інвестиціях у криптокомпанію Strategy. Їхня вартість впала майже на 60%, втрачено сотні мільйонів доларів. 10 з 11 фондів втратили більшість своєї вартості. У Strategy кажуть: причин для хвилювання немає.


Акції Strategy за останні три місяці подешевшали на 49%, а за півроку — приблизно на 67%. Пенсійні системи Нью-Йорка, Флориди та Вісконсина втратили відповідно $53 млн, $46 млн та $26 млн. Загальна поточна вартість їх пакетів наразі складає близько $240 млн проти $577 млн на момент початкових вкладень, а паперові збитки оцінюють у $337 млн. За даними Fintel, 11 державних фондів володіють майже 1,8 млн акцій Strategy. Інтерес до моделі активних інвестицій у криптовалюту зріс у 2024-2025 роках, а інституційні гравці розглядали акції компанії як спосіб заробітку на біткоїні без прямої покупки.

Пенсійні фонди США мають 60% збитків на акціях Strategy: компанія каже, що витримає біткоїн навіть по $8 000
Дані: Google Finance / ForkLog

Компанія Strategy повідомила про операційний збиток у $17,4 млрд у четвертому кварталі, з яких значна частина припадає на нереалізовані втрати за біткоїн-резервами. Чистий збиток склав $12,6 млрд проти $671 млн роком раніше. Акції MSTR завершили сесію на $107, після чого впали до $100 на післяторговій сесії, втративши понад 70% від торішніх показників. На балансі компанії на початок лютого знаходяться 713 502 BTC, куплені в середньому по $76 тис. за монету.

Пенсійні фонди США мають 60% збитків на акціях Strategy: компанія каже, що витримає біткоїн навіть по $8 000
Дані: ForkLog

Глибокий лютневий обвал біткоїна приніс додаткові $14 млрд нереалізованих збитків, а сукупне зниження вартості активів з кінця 2024 року наблизилося до $31 млрд. Втім, резерв для покриття зобов’язань компанії досяг $2,25 млрд і дозволяє виплачувати дивіденди та покривати потенційні витрати й при подальшому падінні ринку. Майкл Сейлор відреагував на обвал біткоїна дуже лаконічно: “HODL”, — написав він у Х. На криптосленгу це означає “тримати актив довгостроково, не продаючи навіть під час падіння ціни”.

“Навіть в умовах волатильності ми продовжуємо реалізовувати стратегію”, — зазначив фінансовий директор Strategy Ендрю Канг.

Аналітики TD Cowen також відзначають, що Strategy готова пережити спад біткоїна та отримати вигоду від відновлення ринку. Компанія має достатню ліквідність та фінансовий запас, щоб обслуговувати боргові зобов’язання до 2028 року.


“Біткоіну потрібно упасти до $8 000 за монету і залишатися на цьому рівні впродовж 5-6 років, перш ніж у нас дійсно виникнуть проблеми з виконанням зобов’язань по конвертованих облігаціях”, — сказав CEO Strategy Фонг Ле.

Засновник компанії Майкл Сейлор додав, що середній рівень волатильності акцій MSTR навмисно перевищує волатильність біткоїна на 50% — це відображає особливості стратегії компанії.

“Квартальні коливання можуть бути різкими й тривожними, але важливо підкреслити: наша модель розрахована на довгострокову перспективу. Вона витримує короткострокову волатильність і навіть екстремальні умови, які є сьогодні”, — сказав він.

Зараз компанія готує програму Bitcoin Security для забезпечення стійкості проти потенційних ризиків. Незважаючи на рекордні втрати, керівництво та аналітики впевнені у довгостроковій стабільності та готовності Strategy пережити будь-які ринкові шоки.

Джерело: ForkLog

