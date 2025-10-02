Новини ШІ 02.10.2025 comment views icon

Перекупи багатіють на Sora 2: запрошення у "TikTok із ШІ" продають на eBay по $45

Маргарита Юзяк

Хітовий відеосервіс OpenAI під назвою Sora 2 ще навіть не встиг “прожити” тиждень, а вже породив чорний ринок. На eBay почали продавати звичайні інвайти.

Річ у тім, що OpenAI обмежила доступ до Sora 2. Частина користувачів отримує лише чотири коди, якими можна поділитися з іншими. І як це часто буває, попит одразу породив бізнес: найпрагматичніші почали продавати інвайти. Журналісти знайшли понад 20 завершених угод на eBay, де запрошення пішли з молотка по $5–45 за штуку.

Утім такі продажі порушують правила платформи — eBay забороняє торгівлю цифровими товарами, якщо продавець не має на це права. Наразі невідомо, чи почне платформа видаляти такі оголошення. Після викриття “схеми” ймовірність такого результату значно вища.

Аукціони на eBay, де виставляють інвайти в Sora 2 / OpenAI

Крім того, OpenAI не зраділа подібним махінаціям. Компанія закликала зупинити спекуляції: на офіційному сервері Discord опублікували попередження, що продаж кодів заборонено і може порушувати умови користування сервісом. Однак навряд чи OpenAI зможе якось перевірити, хто отримав код чесно, а хто — ні. Тож поки що компанія “погрозила пальцем”.

Попередження OpenAI, що продавати інвайти Sora 2 — нечесно

А от про популярність застосунку прямо свідчить американський App Store. Новий відеосервіс, який прозвали “TikTok із ШІ”, раптово очолив категорію “Фото та відео”. Він залишив позаду гігантів TikTok, Instagram і навіть YouTube. У загальному топі лишилося обігнати тільки ChatGPT і Gemini. І такий результат всього за кілька днів після запуску застосунку.

Нагадаємо, Sora 2 працює на новій моделі ШІ, яку в OpenAI описують як “реалістичнішу та точнішу”, ніж попередні системи. Відеосервіс здатен робити відео зі звуком, емоціями й дипфейками. Наприклад, пересічний користувач може в кілька кліків створювати власні аніме та пародії на улюблені тайтли, які будуть виглядати дуже якісно.

Приклади згенерованих аніме, які не відрізнити від справжніх

Поки що застосунок доступний лише у США та Канаді й лише на iOS, але версія для Android нібито вже в розробці. Один з найвідоміших конкурентів Sora 2 — Veo 3, котрий доступний для українців. Разом з тим декілька тижнів тому Google знизив ціни на генерацію відео з Veo 3 на 50%. Поки що можемо насолоджуватися сервісом від Google та чекати, коли зможе доторкнутися до Sora 2.

Джерело: Business Insider

