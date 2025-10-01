Новини ШІ 01.10.2025 comment views icon

OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з "реальною фізикою" і звуком

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з "реальною фізикою" і звуком
OpenAI

OpenAI представила Sora 2 — оновлену ШІ-модель для генерації відео, яка краще розуміє “реальну фізику світу” і додатково доступна в окремому застосунку, на кшталт TikTok.

Sora 2

З основного: Sora 2 створює відео на основі текстових підказок або фото, тривалістю до 10 секунд і з синхронізованим аудіо (голосами, звуковими ефектами тощо); до того ж ролики тепер більш реалістичні, оскільки модель “краще дотримується фізики”.

“Попередні відеомоделі були надто оптимістичними — вони змінювали об’єкти та деформували реальність, щоб успішно виконувати текстові запити”, — йдеться в блозі OpenAI. “Наприклад, якщо баскетболіст промахується, м’яч може спонтанно телепортуватися до кільця. У Sora 2, якщо баскетболіст промахується, м’яч відскочить від щита”.

Застосунок для iOS

Додатково OpenAI запускає окремий застосунок на iOS (Android-версію обіцяють, але пізніше) — подібний до TikTok, однак з контентом, створеним лише штучним інтелектом. Тут є функція “камео”, яке дозволяє користувачам потрапити в будь-яке відео, що згенерувала Sora. Очевидно, для цього потрібно завантажити одноразовий відеозапис, аби підтвердити свою особу та зовнішність.

Після генерації роликів їх можна додати в стрічку, подібну до TikTok, Instagram Reels чи інших програм з короткими відео. Цікаво, що Meta раніше оголосила про запуск подібного продукту — відеострічки Vibes в застосунку Meta AI.

Спецпроєкти
Миючий пилосос Mova X4 Pro: самоочищення, чотири режими роботи та LED-підсвічування
110 000 обертів на хвилину, 5 насадок у комплекті, NTC-контроль: огляд стайлера Dreame Dazzle

Важливо: для формування рекомендацій застосунок Sora враховуватиме активність користувача, його місцезнаходження (отримане за IP-адресою), попередні публікації та історію запитів у ChatGPT. На щастя, цю опцію можна деактивувати в налаштуваннях.

Як і ChatGPT, Sora отримає режим “батьківського контролю”, який дозволить встановлювати обмеження на скролінг відео, вимикати алгоритмічну персоналізацію та керувати тим, хто може надсилати повідомлення дитині.

Доступність

В обох випадках доступ пропонують за запрошеннями: першочергово лише для активних користувачів Sora 1 і власників передплати ChatGPT Pro за $200, далі — для Plus, Team та решти.

Розгортання почали з США і Канади, в інших країнах запуск очікується “найближчими днями чи тижнями”.

Програмує до 30 годин без перерв: Anthropic випустила ШІ-модель Claude Sonnet 4.5

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Вбий його уві сні": моторошна розшифровка спілкування моделей ШІ між собою під час взаємного навчання
Листи, створені або значно перероблені ШІ, здаються нещирими та непрофесійними, — дослідження
Google Pixel 10 Pro: "каша" на перших зразках роботи ШІ-режиму 100x Pro Res Zoom
Google Pixel 10 отримають ШІ-помічника з редагування фото текстовими підказками
ШІ створює життя: штучні віруси знищують шкідливі бактерії
ChatGPT повертає вибір моделей, але не все так просто
Видавець Rolling Stone та Variety позивається до Google через AI Overviews: "Захистити журналістику як джерело правди"
Google безоплатно візьме ще 5000 українців на курси ШІ Prompting Essentials та AI Essentials
Провал ШІ: компанія звільнила службу підтримки, але потім програмістам прийшлося відповідати на дзвінки
"ШІ сам по собі зникне": засновник розробки ШІ в Google застерігає від розбудови кар'єри в галузі
Google DeepMind представляє ШІ Genie 3: створюйте інтерактивні світи
Компанії "тонуть" в робочому ШІ-смітті, яке доводиться "розгрібати" людям, — дослідження Стенфорду
Google прокачала фото в Gemini: зміна стилю та інтер'єру, поєднання кадрів, збереження рис обличчя
Ютубер заробляє по $9 000 щомісяця, створюючи "сміттєві" ШІ-відео про руде кошеня
Розробник адаптував свій сон під ліміти Claude і прискорив написання коду в 10 разів
"OpenAI з'їсть Microsoft живцем": Ілон Маск відреагував на старт GPT-5 у продуктах компанії
Албанія призначила ШІ-бота міністром для боротьби з корупцією
Вийшла DeepSeek-V3.1: модель ШІ отримала 671 млрд параметрів, гібридне мислення та покращення ефективності
Марк Цукерберг радіє, що час у Facebook та Instagram зріс завдяки ШІ-сміттю, та хоче принести його у розумні окуляри
OpenAI представила ChatGPT Pulse — тепер чатбот писатиме вам сам і зранку
Привіт, 996: ШІ-стартапи наслідують суперечливу практику Китаю із 72-годинним робочим тижнем
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати