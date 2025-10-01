OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з "реальною фізикою" і звуком

OpenAI

OpenAI представила Sora 2 — оновлену ШІ-модель для генерації відео, яка краще розуміє “реальну фізику світу” і додатково доступна в окремому застосунку, на кшталт TikTok.

Sora 2

З основного: Sora 2 створює відео на основі текстових підказок або фото, тривалістю до 10 секунд і з синхронізованим аудіо (голосами, звуковими ефектами тощо); до того ж ролики тепер більш реалістичні, оскільки модель “краще дотримується фізики”.

“Попередні відеомоделі були надто оптимістичними — вони змінювали об’єкти та деформували реальність, щоб успішно виконувати текстові запити”, — йдеться в блозі OpenAI. “Наприклад, якщо баскетболіст промахується, м’яч може спонтанно телепортуватися до кільця. У Sora 2, якщо баскетболіст промахується, м’яч відскочить від щита”.

Застосунок для iOS

Додатково OpenAI запускає окремий застосунок на iOS (Android-версію обіцяють, але пізніше) — подібний до TikTok, однак з контентом, створеним лише штучним інтелектом. Тут є функція “камео”, яке дозволяє користувачам потрапити в будь-яке відео, що згенерувала Sora. Очевидно, для цього потрібно завантажити одноразовий відеозапис, аби підтвердити свою особу та зовнішність.

Після генерації роликів їх можна додати в стрічку, подібну до TikTok, Instagram Reels чи інших програм з короткими відео. Цікаво, що Meta раніше оголосила про запуск подібного продукту — відеострічки Vibes в застосунку Meta AI.

This is the Sora app, powered by Sora 2. Inside the app, you can create, remix, and bring yourself or your friends into the scene through cameos—all within a customizable feed designed just for Sora videos. See inside the Sora app👇 pic.twitter.com/GxzxdNZMYG — OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025

Важливо: для формування рекомендацій застосунок Sora враховуватиме активність користувача, його місцезнаходження (отримане за IP-адресою), попередні публікації та історію запитів у ChatGPT. На щастя, цю опцію можна деактивувати в налаштуваннях.

Як і ChatGPT, Sora отримає режим “батьківського контролю”, який дозволить встановлювати обмеження на скролінг відео, вимикати алгоритмічну персоналізацію та керувати тим, хто може надсилати повідомлення дитині.

Доступність

В обох випадках доступ пропонують за запрошеннями: першочергово лише для активних користувачів Sora 1 і власників передплати ChatGPT Pro за $200, далі — для Plus, Team та решти.

Розгортання почали з США і Канади, в інших країнах запуск очікується “найближчими днями чи тижнями”.