Google знизив ціни на генерацію відео з Veo 3 на 50%

Google Veo 3

Google оновив свій ШІ-генератор відео Veo 3 і знизив ціни на 50%.

Veo 3 — це ШІ-модель Google, що дозволяє створювати короткі високоякісні відео на основі текстового опису від користувача. При цьому відео має звуковий супровід відповідно до змісту, хоча ролики обмежуються тривалістю у 8 секунд.

Відтепер Veo 3 та Veo 3 Fast підтримують вертикальні формати і роздільну здатність 1080p. Остання модель — це швидша та доступніша версія основної, яка створює відео нижчої якості; тепер й у співвідношенні сторін 9:16, що краще підходить для відображення на мобільних пристроях й у соцмережах.

Раніше Veo мав обмеження у 720p, хоча його розширення, згідно з Neowin, поки доступне лише для відео зі співвідношенням сторін 16:9. До того ж, згідно з дописом у блозі Google, підтримку вертикального відео можна ввімкнути, встановивши параметр aspectRatio в API-запитах на 9:16, тобто функція початково призначена лише для розробників.

Разом з оновленнями Google знижує ціни на генерацію відео:

Veo 3: $0,40/сек (було $0,75/сек)

Veo 3 Fast: $0,15/сек (було $0,40/сек)

Google продемонстрував всі оновлення в кількох прикладах відео, згенерованих у новому вертикальному форматі Veo 3. Тут зокрема, можна побачити жінку-скелелаза, яка каже, що “Veo 3 тепер, приблизно, на 50% дешевший і став якіснішим, тож беріться за створення роликів”.

Компанія представила Veo 3 на цьогорічній конференції розробників I/O 2025, як власну відповідь на Sora від OpenAI. Модель пропонує кілька покращень порівняно з Veo 2, зокрема кращу фізику реального світу, більший реалізм, а також можливість перетворювати зображення на відео та створювати синхронізований звук.

Veo 3 доступна для 140 країн і регіонів. З липня генератор відео Google Veo 3 запрацював в Україні. Модель пропонується у передплаті Google AI Pro за 909 грн/місяць (версія Veo 3 Fast) або з повним доступом у плані Ultra (повна версія Veo 3).

