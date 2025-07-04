Генератор відео зі звуком Google Veo 3 вже в Україні

Google запустила в Україні ШІ-відеогенератор Veo 3

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Компанія Google повідомила, що віднині в Україні доступна нова генеративна ШІ-модель для створення відео під назвою Veo 3. Її представили у травні цього року, а тепер розширили доступність.

Модель Veo 3 дозволяє створювати короткі високоякісні відео на основі текстового опису від користувача. При цьому створене відео має звуковий супровід відповідно до змісту. В тому числі озвучується мова персонажів.

«Просто опишіть свою ідею і спостерігайте, як додаток Gemini утілить її в життя за допомогою вбудованої функції генерування аудіо», ─ заявляє Google.

Довжина згенерованих роликів становить 8 секунд. Всі відео, створені за допомогою цієї моделі, матимуть видимий водяний знак. Крім того, Google вбудовує цифровий водяний знак SynthID у весь контент, який генерують її моделі штучного інтелекту. Модель не створюватиме відео, які порушують правила Google.

Зацікавлені користувачі можуть створювати відео за допомогою Veo 3 через веб-версію та застосунок Gemini. Щоб згенерувати відео, натисніть кнопку «Відео» в рядку запиту. Якщо її немає, натисніть значок із трьома крапками, щоб переглянути інші опції.

Генеративна модель Veo 3 доступна для передплатників в плані Google AI Pro (версія Veo 3 Fast) або з повний доступом у плані Ultra (повна версія Veo 3). Відмінності полягають у тому, що версія Fast створює ролики з високою якістю та швидкістю, а повна Veo 3 забезпечує найвищу якість відео. На цей час вартість підписки Google AI Pro становить 909 грн на місяць.

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Нагадаємо, нещодавно Google інтегрувала модель Veo 3 в YouTube Shorts, що дозволяє авторам створювати короткі відео на базі текстових описів.

Джерело: Google

Розділ Технології виходить за підтримки

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